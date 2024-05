El figuerenc Albert Testart assumeix aquest dilluns el càrrec de gerent de l’empresa d’aigües de Girona

L'historiador, politòleg i coach Albert Testart Guri, inicia la seva etapa com a gerent de l’empresa pública d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, Cicle de l’Aigua del Ter (Catsa). Testart va obtenir la millor puntuació entre els cinc finalistes tant a la fase de concurs com d’oposicions, però dos candidats van presentar al·legacions. El tribunal va desestimar-les i va oferir la plaça a Testart que ja ha deixat el seu anterior lloc de feina, la gerència de Giascsa (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya), una empresa pública que gestiona el servei d’abastament d’aigua per diversos ajuntaments catalans. Hi era des de 2012.

Testart va ser el director gerent de Figueres de Serveis SA (Fisersa) entre el 2005 i el 2011, dedicada al servei integral d’aigua i de gestió de la mobilitat a la capital de l’Alt Empordà fins que va ser cessat per l’aleshores alcalde Santi Vila. Va ser regidor per Esquerra durant uns mesos.

La plaça per aquest càrrec directiu tindrà una retribució anual bruta de 78.000 euros a l’any.

Al mateix temps, Catsa ja té també nou director tècnic. Es tracta de la persona que va quedar tercera en el concurs públic, ja que les dues que havien tret millor nota van acabar renunciant. El sou anual brut és de 72.000 euros.

Amb aquests dos càrrecs coberts, se supleix la baixa per acomiadament de l’anterior persona que estava al capdavant de la gerència de l’empresa i que assumia, al mateix temps, la direcció tècnica. Se la va fer fora per presumptes irregularitats que es van considerar greus.

Per completar l’organigrama directiu, queda la plaça de director financer, ja que l’anterior directiu va renunciar. Es va intentar cobrir ràpidament, en un moment en què l’empresa no tenia ningú a la direcció, però el concurs va quedar desert. Actualment, hi ha obert un segon procés al qual s’hi van presentar una trentena d’aspirants.

Subscriu-te per seguir llegint