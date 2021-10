L’esport d’elit torna a situar l’Alt Empordà al mapa estatal gràcies al Tennis Taula Tramuntana Figueres. El primer equip femení va debutar la setmana passada a la Superdivisió, la màxima categoria del tennis taula a Espanya, amb una gran victòria contra el Priego andalús (4-2). Una posada de llarg de les figuerenques que va servir per celebrar el retorn de l’esport altempordanès a l’elit en clau femenina.

Els precedents respecte a equips femenins que hagin competit a la seva màxima lliga estatal es poden comptar amb els dits d’una mà. Repassant l’hemeroteca, el primer precedent va marcar la dècada dels vuitanta a Figueres. En bàsquet, La Casera va ser el grup de jugadores pioneres a Primera Divisió, on van aconseguir l’ascens l’any 1980 amb Rafael Mora a la banqueta i jugadores com Roser Llop i Anna Junyer sobre la pista. Aquell equip va marcar un dels precedents més dolços de la història de l’esport femení altempordanès, que durà fins a l’any 1989 quan l’equip baixà de categoria sense aconseguir tornar a pujar. Actualment, l’UniGirona de bàsquet és, juntament amb el tennis taula figuerenc, l’únic equip femení que competeix a la màxima categoria de la seva disciplina a tota la província de Girona.

L’altre precedent que no pot passar desapercebut és la trajectòria del futbol a Llers. I és que «Les Bruixes» van convertir-se en la primera escola de futbol formatiu per a noies de tot l’estat, a més de comptar amb el primer equip a la lliga més alta del moment. De fet, van ser l’únic equip gironí que hi competia, entre la dècada dels vuitanta i els noranta, amb Joan Sunyer com a tècnic. Des de llavors, cap equip en aquesta disciplina ha arribat més lluny que les altempordaneses en el seu moment, una fita històrica per a recordar un grup que encara continua molt present aquests dies amb el nou impuls del futbol i l’esport femení en general.

Una nova proesa amb DO

El dissabte 12 de juny del 2021 és una de les dates que quedaran per sempre més escrites amb lletres daurades a l’escut del Tennis Taula Tramuntana Figueres. La figuerenca Jana Riera Molons, la gironina Maria Balanzó i les catalanes Gàlia Dvorak i Claudia Caymel van assolir un ascens històric a Antequera per portar per primera vegada a la seva història l’equip figuerenc a la Superdivisió femenina. A la fase d’ascens, les palistes de l’Empordà es van imposar al Belcón Jerez per 4 a 1 i al Vegas del Genil per 4 a 0, convertint-se en el primer equip altempordanès a assolir l’ascens i el segon de la història a la província de Girona. Abans, només ho va aconseguir el FD Cassanenc.

Amb la temporada en marxa, i alguns canvis a la plantilla, com la baixa de Dvorak i les incorporacions de Maria Malanina i Tin-Tin Ho, l’equip de Superdivisió es vol consolidar com el referent de l’esport femení a la comarca i un dels puntals a la província de Girona. Una lluita en pro per visibilitzar l’esport femení que continua més viva que mai, i que torna a l’Alt Empordà.

La Superdivisió es juga al gimnàs de l’institut Olivar Gran

El Tennis Taula Tramuntana Figueres suma gairebé disset anys deslocalitzat de la zona esportiva municipal. Des de la desaparició del Club Natació Figueres i les seves instal·lacions, aquestes últimes a causa de l’ampliació de l’Hospital de Figueres. Des de llavors, el club entrena i competeix al gimnàs de l’institut Olivar Gran, una solució temporal que ja suma gairebé dues dècades.

L’ascens de l’equip femení a la Superdivisió, la màxima categoria estatal, tornen a posar en evidència la necessitat imperiosa de l’apartat esportiu a disposar d’un espai d’ús propi, ja que el club ha de muntar i desmuntar les taules. Tampoc hi ha facilitats respecte a vestuaris propis o espais exclusius.