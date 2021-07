La simpatia de Gàlia Dvorak, palista olímpica del Club Tennis Taula Tramuntana de Figueres, es fa evident a través del seu compte de Twitter (@galiadvorak), on mostra com és la convivència entre esportistes quan es troben allunyats de l'extrema concentració i pressió d'una competició als Jocs Olímpics de Tòquio. En els seus vídeos, podem veure els jugadors de l'equip olímpic de futbol espanyol Pedri i Dani Olmo i també Pau Gasol, entre altres esportistes, fent gala de les seves habilitats amb les pales i la diminuta pilota del tennis taula. Gàlia Dvorak ha estat una de les participants a Tòquio 2020 i, tot i caure en primera ronda contra la nord-americana Liu Joan, demostra que el sentit de l'humor no s'ha de perdre mai. Ella és una esportista d'elit amb un palmarès brillant, en haver competit en quatre olímpiades: Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 i, ara, Tòquio 2020.

Mi partido de ayer no salió como me hubiese gustado, pero la rival fue superior. Me da pena que esto se acabe ya aunque también es verdad que estoy muy orgullosa de haber llegado hasta aquí una vez más. Ahora toca animar a @mariaxiao y a @arobles_4 💪 #elcorazóndeespaña @coe_es pic.twitter.com/drulYeTeGv — Galia Dvorak (@galiadvorak) 25 de julio de 2021

Però com diu la dita, al mal temps, bona cara. I així ho deixa palès al seu Twitter, on dona exemple amb la seva actitud i les seves aptituds esportives i personals: pot perdre la competició, però mai perdrà el sentit de l'humor. Ara bé, tal com explicava ella mateixa, no només ha "perdut" els Jocs Olímpics, també "va perdre" una distesa partida que va fer juntament amb dos jugadors de futbol espanyols i una campiona catalana de tennis taula: Dani Olmo i Gàlia Dvorak van fer parella i van jugar contra Pedri González i la catalana María Xiao. El resultat: Pedri i Xiao, guanyadors.

Aquests tuits, més enllà de l'anècdota, són preuats: ens mostren les bambolines dels Jocs Olímpics. Quan els participants de la competició es troben en el "camp de batalla", la pressió que es respira és brutal. En canvi, entre bastidors, l'ambient és càlid, amable i divertit, i jugadors de disciplines diverses es barregen per passar una bona estona plegats. Fins i tot el jugador de bàsquet Pau Gasol es va atrevir a fer una partida de tennis taula amb Dvorak.

De fet, podríem dir que el Twitter de Gàlia Dvorak està sent una crònica de la seva vivència als Jocs Olímpics de Tòquio. La jugadora de tennis taula del club figuerenc, amb els seus tuits (i retuits) ha anat fent un seguiment de les olimpíades des que va saber que hi participaria fins que ha estat eliminada. Tot un testimoni gràfic d'una vivència que mai oblidarà.

Ya es oficial:

CLASIFICADA PARA MIS CUARTOS JUEGOS OLÍMPICOS! 🥳🥳

✅Pekín 2008

✅Londres 2012

✅Río 2016

✅Tokio 2020 pic.twitter.com/CjtNHPbJaM — Galia Dvorak (@galiadvorak) 1 de junio de 2021

Però no tot són tuits seriosos. De fet, la jugadora del Club Tennis Taula Tramuntana ens ha regalat "mems" com aquests, que demostren que en una competició d'elit, també hi ha moments pel divertimento.

Esta es la cara que se te queda cuando llega el momento por fin... #Tokyo2020 ✈️✈️✈️🙌 pic.twitter.com/eUq50nntfk — Galia Dvorak (@galiadvorak) 17 de julio de 2021

Cuando tienes jet lag a saco y no sabes muy bien qué comida del día toca 🤔🤦#Tokyo2020 pic.twitter.com/N7gJ4X5Q88 — Galia Dvorak (@galiadvorak) 20 de julio de 2021

Però també és cert que ha viscut amb emoció els Jocs Olímpics. Participar en una competició d'aquest nivell posa els nervis a flor de pell.

Ara l'aventura ha acabat, però la seva passió pel tennis taula continua. De ben segur que la carrera de Gàlia Dvorak seguirà sent prometedora en el Club Tennis Taula Tramuntana. I qui sap, potser la tenista tindrà la sort de participar en els Jocs Olímpics de París 2024. Temps al temps.