Roses rep el primer dels nou creuers que passaran aquest any pel seu port

Roses ha rebut aquest dimecres el primer dels nous creuers que es preveu que aquesta temporada passin pel port i que portaran, en total, uns 1.500 passatgers. En comparació amb la temporada del 2023, això suposa un increment en cinc escales, arribant a més que doblar les xifres de l'any passat. Es tradueix, també, en un augment de passatgers (1.200 més que la temporada anterior). Ports de la Generalitat preveu una "bona temporada" de l'activitat dels creuers al port rosinc. L'arribada del Sea Cloud II ha donat el tret de sortida a una temporada que acabarà el 2 de novembre amb la segona visita de La Belle des Océans.

Un total de sis línies de creuer visitaran el port de Roses: Sea Cloud, Croisieurope, Mystic, Sebourn, Seadream i The Ritz Carlton. Ports de la Generalitat destaca, enguany, el retorn de la companyia Seabourn en aigües altempordaneses amb l'escala inaugural del creuer Seabourn Ovation, així com l'escala inaugural del creuer Ilma, de la companyia The Ritz Carlton.

Aquesta temporada dos creuers rebran una mètopa per commemorar la seva primera visita al port de Roses. A més, visitaran la badia els creuers La Belle des Océans, World Traveller, Seadream I i Seadream II.

El port de Roses rebrà aquest dijous la segona escala de la temporada amb la primera de les dues visites del creuer La Belle des Océans el 2024. Aquest creuer clourà la temporada aquest any.

El Sea Cloud II ha estrenat la temporada de creuers 2024 a Roses amb 75 passatgers que en gran part són nord-americans. Aquests passatgers visitaran el municipi de Roses i coneixeran els seus principals atractius culturals, històrics i gastronòmics. També trobaran experiències úniques al territori com la visita a cellers de la DO Empordà amb degustació de vins, activitats culturals als pobles medievals amb recorreguts amb bicicletes elèctriques, així com la visita cultural a Girona i al Museu Dalí.

El vaixell ha arribat a la una de la tarda des del port de Barcelona, ha fondejat a la badia port de Roses i preveu marxar a les set de la tarda cap al port francès de Sète. El creuer de bandera de Malta té una eslora de 117 metres, una mànega de 28,8 metres, un calat de 6 metres i un registre brut de 3.849 tones.

53.000 passatgers a la Costa Brava

La temporada de creuers 2024 als ports de Palamós (Baix Empordà) i Roses preveu l'escala de 61 creuers i l'arribada d'uns 53.000 passatgers. Traduït en percentatges, representa un increment de l'1,3% en passatgers i un augment del 15% en escales respecte a la temporada 2023.

L'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers al territori està xifrat en 5,1 milions d'euros, segons un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), que calcula que cada passatger que desembarca en un port escala gasta una mitjana de 90 euros quan visita la destinació. A més, s'hi sumen 6 euros per passatger per la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris.