Dávila i Brugat guanyen la Run Castell de Figueres en l'estrena del nou tartan de l'Albert Gurt

Prop de 400 participants han pres part, aquest dimecres al matí, en les diferents proves de la 17a edició de la Cursa del Castell de Sant Ferran, coneguda com a RunCastell i inclosa com és habitual per les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Aquesta activitat ha servit d''inauguració' del nou tartan de colors groc i verd instal·lat a l'Estadi Albert Gurt, punt inicial i final de les curses.

L'esdeveniment, a qui la pluja ha respectat, comptava amb dos circuits de 10 i de 4,5 km pels voltants de la fortalesa. El recorregut llarg s'ha estès per primer cop fins a les zones humides de les basses del Terrisser.

El podi masculí en 10 km / AJUNTAMENT DE FIGUERES

Els guanyadors de la distància de 10 km han estat Samuel Dávila i Cristina Brugat, que han estat acompanyats en els podis pel garriguenc David Garcia i pel figuerenc Miquel Cruz -masculí-, i per Marta Baldrich i Núria Arenas -femení. El corredor veneçolà establert a Figueres ha aturat el cronòmetre en 37 minuts i 10 segons mentre que la runner de Sant Climent Sescebes ha estat la primera en entrar amb 50 minuts i 8 segons.

Brugat i Arenas, al podi femení / AJUNTAMENT DE FIGUERES

A la ruta de 4,5 km, als calaixos hi han pujat Juli Gómez, Dídac Martínez i Lukas Rollón -masculí- i Mònica Martínez, Sònia Ferrer i Maià Espinola.

La cursa també ha tingut proves infantils / JORDI CALLOL

La Run Castell, que també ha comptat amb una cursa infantil i una d'adaptada, ha estat organitzada pel Club Atletisme Figueres i el grup Corriols Extrem, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. A més, un euro de cada inscripció es destinarà a l'espai de Pediatria de la Fundació Salut Empordà.