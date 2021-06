Històric i gloriós cap de setmana per al Tramuntana de Figueres. El club de tennis taula altempordanès, presidit per Jaume Muntada, amb un equip format per la figuerenca Jana Riera Molons, la gironina Maria Balanzó i les catalanes Gàlia Dvorak i Claudia Caymel, ha assolit la gran fita de pujar a la Superdivisió femenina en la fase d'ascens celebrada a Antequera. A més de les quatre protagonistes, Mercè Puig i Linda Thomson també han participat en l'equip durant la Lliga.

A la fase d'ascens, les palistes de l'Empordà s'ha imposat al Belcon Jerez per 4 a 1 i al Vegas del Genil per 4 a 0, demostrant el perquè seran equip de Superdivisió. Dues victòries molt clares que condueixen a l'equip de Figueres a competir contra els millors clubs de l'àmbit estatal i per mèrits esportius aconseguits i guanyats a la taula.

Per primera vegada un equip gironí ha pujat a la categoria d'or del tennis de taula femení i aquest és el Tramuntana. El club de Figueres ha estat un dels grans protagonistes per a l'esport català en la gran cita esportiva a terres andaluses.