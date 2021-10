Cap de setmana rodó del Tennis Taula Tramuntana Figueres. Aquest dissabte passat, el primer equip femení va debutar a la Superdvisió, la màxima categoria estatal, amb victòria davant el Priego andalús (4-2) en un gran partit de les figuerenques al gimnàs de l’Institut Olivar Gran. A més, l’endemà, el club va rebre la medalla al mèrit esportiu de la ciutat de Figueres per completar un cap de setmana de victòria i reconeixement al tennis taula figuerenc.

Respecte al debut, una jornada històrica per al Tennis Taula Tramuntana i la ciutat de Figueres, el duel es va posar molt de cara guanyant els tres primers individuals. Tin-Tin Ho va guanyar a Galonja, Maria es va imposar a Brito i Claudia Caymel va derrotar a García, tots tres enfrontaments amb un clar 3-0. El doble format per Jana Riera i Tin-Tin Ho va sortir creu amb l’1-3 davant Galonja-García, impedint tancar una victòria per 4-0. Seguidament, Maria va perdre per un ajustat 3-2 davant Galonja, en un partit en què la sort va caure del costat rival. Finalment, superant els nervis inicals, Tin-Tin Ho va guanyar a Ana García per 3-1 per certificar la victòria figuerenca per 4-2, amb un molt bon joc i una jornada de tennis taula històrica.

Precisament, l’endemà del debut, la ciutat de Figueres va reconèixer el club amb la medalla al mèrit esportiu per fomentar del tennis taula entre la mainada i pel foment de l’esport femení. Un premi i reconeixement a tota la tasca que realitza el club presidit per Jaume Muntada, que va assolir l’ascens a la màxima categoria estatal femenina el curs passat i que, enguany, ha debutat amb molt bones sensacions amb la seva primera victòria en aquesta temporada 2021-22 que tot just ara comença.

Tanmateix, aquesta mateixa setmana, el club va rebre l’homenatge per part de la Diputació de Girona, una recepció amb el seu president, Miquel Noguer i el diputat d’esports, Jordi Masquef, en reconeixement a l’ascens obtingut el passat mes de juny a Antequera. L’acte va acabar amb el lliurament d’una placa commemorativa per part de la diputació.

Altres resultats de la jornada

Més enllà del primer equip femení, el Tennis Taula Tramuntana va superar el TT Cassà a Primera masculí (4-2) i va caure davant el mateix rival en territorial masculí. En Preferent, el TT Tramuntana també va imposar-se amb el seu equip «B» per 1 a 5 davant el Cassà «A» i, en el capítol de victòries, també destacar el triomf del «B» en segona provincial davant el Santa Cristina (3-4).