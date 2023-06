A ningú se li escapa la importància de les matemàtiques al llarg de la nostra vida. Ens ho deixa molt clar la Maria Antònia Canals, referent indiscutible de la didàctica de les matemàtiques a casa nostra.

"Les matemàtiques són a tot arreu. No hi ha cap realitat que no tingui quantitats, ni formes ni posició a l’espai, una proporció o uns elements de mesura. Totes les realitats d’aquest món tenen aspectes matemàtics, una lògica interna. I totes les realitats tenen un nom. I, per això, crec que la matemàtica i la llengua són el cor de l’ensenyament”.

Així doncs, aquests darrers dies la ciutat de Figueres ha viscut immersa en el món dels nombres, geometria i raonament abstracte de la mà del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA), ubicat durant cinc setmanes al Castell de Sant Ferran.

L’ajuntament de Figueres, el Servei educatiu de l'Alt Empordà i el grup de treball del professorat de secundària Jugamat han coordinat la presència del museu a la ciutat amb més de 180 grups d’alumnes de 6 fins a 18 anys, que han estat acompanyats per un servei de monitoratge contractat per l’ajuntament i pel professorat dels centres que havia fet una formació específica per la visita.

Paral·lelament a la visita al museu de les matemàtiques, el grup de treball Jugamat ha organitzat la XI Mostra de matemàtiques de la comarca a la biblioteca Fages de Climent de Figueres, amb l’exposició de treballs sobre geometria que realitzen diferents instituts de la comarca. Al mateix temps les persones assistents a l’acte d'inauguració van poder gaudir de la xerrada Les matemàtiques a la màgia i viceversa a càrrec de Sergio Belmonte, amb la sala plena de gom a gom. Belmonte va deixar bocabadats als assistents amb trucs de màgia on la matemàtica es va convertir en el fil conductor dels trucs realitzats.

En definitiva, trenta dies per entendre el paper cabdal de les matemàtiques a la nostra vida. Des del senzill gest d’anar a comprar fins a arribar a complexos algoritmes d’intel·ligència artificial. Tot, natura inclosa, es defineix des de la matemàtica.

El paper fonamental com a docents és el d’anar extraient de la realitat els conceptes matemàtics, fent-los accessibles als infants, d’una manera funcional i permetent que ho vivenciïn. Cal treballar les matemàtiques des de la globalitat del dia a dia.