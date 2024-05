Quins drets tinc si em toca estar en una mesa en les eleccions a Catalunya?

Diversos ciutadans formaran part de les meses electorals per a les pròximes eleccions a Catalunya del 12M. Aquestes meses electorals es componen d'un president i dues vocals, i, a més, es designen dos suplents per a cadascun dels tres components.

Drets

El treball en el dia de les eleccions ve amb uns certs avantatges, ja que, per a començar, està pagat: en els darrers comicis generals de 2023 la remuneració ascendia a 70 euros. D'altra banda, si bé no modifica en res la jornada laboral del dissabte 11 de maig, sí que afecta la del propi 12 i a la del dilluns 13. En primer lloc, si la persona seleccionada per formar part de la mesa electoral treballava el diumenge 12, té dret a un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació. A més, també té dret que la seva jornada del dia posterior es redueixi en cinc hores.

L'assistència per complir aquesta tasca és obligatòria, de manera que, si no es justifica de manera correcta l'absència, corre el risc de ser sancionat. Haurà de complir una pena de presó de tres mesos a un any o una sanció.