Això és el que et pot passar si no et presentes a una mesa electoral

El procés que culminarà en les eleccions del 12M ja està en marxa, i una part important del mateix són els ciutadans que han resultat triats per sorteig per a formar part de les meses electorals.

Els membres de la taula -un president i dos vocals, a més de dos suplents per a cada lloc- tenen dret a percebre una dieta de 70 euros, rebre un permís laboral retribuït si treballaven el dia de la votació i a veure la seva jornada reduïda en cinc hores l'endemà.

ACN La cap de llista de la CUP, Laia Estrada, votant al col·legi electoral de l'escola Rubió i Ors. / MARIA ASMARAT Estrada crida a omplir les urnes "amb paperetes antifeixistes, d'esquerres i independentistes" La candidata de la CUP a les eleccions d'aquest 12-M, Laia Estrada, ha fet una crida a omplir les urnes "amb paperetes antifeixistes, d'esquerres i independentistes". Minuts després de votar al col·legi electoral de l'escola Rubió i Ors de Reus (Baix Camp), la candidata ha assegurat que és un dia "per defensar la terra i començar a construir un nou país". Estrada també ha lamentat la incidència de Rodalies i ha remarcat que "no és una situació aïllada ni una anècdota". Estrada ha criticat que la resposta de Renfe cap als usuaris sigui "que es busquin la vida", sense oferir serveis alternatius. "Hi ha un problema estructural relacionat amb la manca d'inversió per part de l'Estat", ha sentenciat.

DdG Salvador Vergés (Junts +) vota a Sant Esteve d'en Bas, a la Garrotxa El cap de llista independentista per Girona, Salvador Vergés, ja ha exercit el dret a vot. El candidat ha votat a Sant Esteve d'en Bas, a la Garrotxa. "Moltes gràcies a totes les persones que feu possible que avui puguem votar, en aquestes eleccions històriques. Que no es quedi ningú a casa. Catalans: a les urnes!", ha piulat des del seu compte d'X (abans Twitter).

ACN El cap de llista del PSC, Salvador Illa, votant al seu col·legi electoral a la Roca del Vallès. / MARIONA PUIG Illa confia que Catalunya "obri una nova etapa" aquest 12-M i fa una crida a la participació El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha fet una crida a la participació i ha animat tota la ciutadania a "expressar la seva opinió en forma de vot sobre com ha d'estar governada Catalunya". "Avui obrim una nova etapa a Catalunya; així ho espero i desitjo, és la meva sensació i el meu pressentiment", ha afirmat en una atenció a mitjans a la Roca del Vallès, instants després de votar al seu col·legi electoral. El candidat socialista també ha aprofitat per agrair el to "educat, respectuós, constructiu i propositiu" que considera que ha tingut la campanya electoral. En aquesta línia, ha lloat el "nivell de correcció" que creu que han tingut les setmanes prèvies a les eleccions.

ACN El candidat del PPC, Alejandro Fernándeez, vota al centre cívic de Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona. / ARNAU MARTÍNEZ Fernández desitja una "altíssima" participació i diu que és el "moment de canviar les coses" El candidat del PPC, Alejandro Fernández, ha votat al col·legi electoral instal·lat al centre cívic de Sant Pere i Sant Pau, a Tarragona, quan passaven pocs minuts de les deu del matí. El cap de llista dels populars ha assenyalat que avui és la "festa de la democràcia" perquè és un "vot, una persona". "És el moment en què la democràcia ens iguala a tots, als rics i als pobres, als lletjos i als guapos. És el moment de canviar les coses en democràcia", ha apuntat tot desitjant una "altíssima participació". També ha subratllat que pel PPC "les sensacions són molt bones, res a veure amb el que vam viure fa uns anys".

ACN El candidat d'ERC, Pere Aragonès, vota a Pineda de Mar per les eleccions del 12-M. / BERNAT VILARÓ Aragonès crida a omplir les urnes "pensant en Catalunya" i espera una "altíssima participació" aquest 12-M El candidat d'ERC a les eleccions d'aquest 12-M, Pere Aragonès, ha fet una crida a omplir les urnes "pensant en Catalunya". Just després de votar al seu col·legi de Pineda de Mar (Maresme), aquest diumenge, el president de la Generalitat i candidat a la reelecció ha afegit que espera una "altíssima participació" a la cita electoral. Aragonès també ha lamentat la situació a Rodalies i ha enviat un missatge als usuaris afectats per "l'enèsim incident", fruit de la "desinversió" de la xarxa durant "tants anys". El candidat d'ERC ha exigit als responsables de Rodalies que restaurin la circulació "aviat" per garantir el dret a votació.

En el cas que no es presentin peticions d'exempció, els ciutadans triats estan obligats a complir les funcions assignades als membres de la taula i presentar-se en el centre establert a les 8.00 hores del 12 de maig, incloent-hi els suplents. Si passat l'últim dia per a fer al·legacions qualsevol dels designats no pogués acudir a exercir el seu càrrec de membre de Mesa, ha de comunicar-ho a la Junta Electoral de Zona almenys 72 hores abans de la jornada electoral, aportant les justificacions pertinents. Si la impossibilitat d'acudir es produeix després d'aquest termini, l'avís a la Junta Electoral de Zona haurà de realitzar-se de manera immediata, i en tot cas, abans de la constitució de la taula.

Aquells membres de la taula -titulars o suplents- que no hagin presentat justificacions vàlides o avisat de les seves absències i que posteriorment no acudeixin a la seva taula el dia de les eleccions podran ser castigats amb penes de presó -des de tres mesos a un any- o sancions.