Pintures de Pujolboira a l'església parroquial de Sant Coloma de Farners. / Daniel Bonaventura

A finals d’aquest mes d’abril passat, va morir l’autor de Baumgartner (Edicions 62, Barcelona, 2024), l’escriptor Paul Auster (Nova Jersey, 1947 – Nova York, 2024), novel·lista, poeta, guionista i director de cinema, a causa de complicacions d’un càncer de pulmó.

Aquesta seva darrera novel·la és una reflexió potent sobre l’amor i la pèrdua, i sobre la vida: “Viure és sentir dolor” diu el protagonista, un escriptor cèlebre i professor de filosofia a punt de jubilar-se, als setanta-un anys. Paul Auster va acabar aquesta novel·la durant el tractament contra el càncer que li van diagnosticar el 2022.

El dilluns 6 de maig, vaig participar en el funeral de Carola Miró, esposa de Quim Torra, a l’església parroquial de Santa Coloma de Farners, on jo havia viscut nou anys (1994-2003), essent veí de la família Torra, la casa més propera a la rectoria.

En la novel·la d’Auster, quan en Baumgartner parla amb la terapeuta que el vol ajudar en la gestió del dol, li diu: “La vida és perillosa, Marion, i ens pot passar qualsevol cosa en qualsevol moment. Vostè ho sap, jo ho sé, tothom ho sap... i si algú no ho sap, doncs és que no ha parat prou atenció, i si no pares prou atenció, és que no estàs viu del tot”.

El professor de filosofia reflexiona sobre el que ell anomena “la síndrome del membre fantasma”, i explica: “La gent es mor. Es moren joves, es moren vells i es moren als cinquanta-vuit anys. La trobo a faltar (a l’Anna, la seva esposa), i ja està. Ella era l'única persona en aquest món que m’ha estimat, i ara he de trobar una manera de continuar vivint sense ella”. (pàg. 43)

"Una novel·la que val la pena de llegir, de reflexionar, sobretot quan estem vivint ja més enllà de la setantena"

I la síndrome del membre fantasma o amputat, tema que ell com a filòsof reflexiona, li fa dir: “Pensa en les mares i pares que ploren els seus fills morts, fills que ploren els seus pares morts, dones que ploren els seus marits morts, homes que ploren les seves dones mortes, i la gran similitud que el seu patiment té amb els efectes posteriors d’una amputació, perquè la cama o el braç perduts abans havien estat connectats a un cos viu, i la persona perduda havia estat connectada a una altra persona viva, i si tu ets qui continua vivint, descobriràs que la teva part amputada, la teva part fantasma, encara pot ser font d’un dolor profund, blasfem. Alguns remeis poden alleujar a vegades els símptomes, però no existeix una cura definitiva”. (pàg. 71).

Contemplant les pintures murals d’en Ramon Pujolboira, enmig de la celebració del funeral, amb l’església plena fins al darrer banc, vaig enlairar els ulls al transcendent, en la part alta del mural, on uns àngels ens esperen convidant-nos a pujar-hi per les místiques escales de la part de Sant Salvador d’Horta, fetes de senzillesa, pregària i gestos d’amor i de servei als més senzills.

És el que la Carola va fer sempre. “Gràcies, -li diu en Quim en el full de celebració del comiat- per la teva bondat, per la teva entrega als altres, per la senzillesa i la generositat, i pel teu amor incondicional a la teva família, als amics, als més desvalguts i a la pàtria, que volies lliure”.

Entre altres poemes que es van llegir en el funeral de la Carola a Santa Coloma de Farners, n’hi ha un de Joan Vinyoli, que uneix la capital de la Selva i el poble de Begur en els seus temps passats a un lloc i altre.

És un fragment del poema El silenci dels morts: "La terra cobra el delme. No parlem, / però, dels morts i fem-nos lentament / al pensament que alguna cosa d’ells / és molt a prop. // Visquem-ne acompanyats / com si només ens departís una paret de fum / que priva sols de veure’ns. Llur silenci / se’ns fa sensible, de vegades, / intensament, en un record”.

La proclamació de les benaurances (Mt 5, 1-12) i la sentida homilia del rector, Mn. Josep Casellas, i el cant del Virolai, van ajudar a viure aquell moment amb l’esperança que la mort no té l'última paraula.

“Viure amb por del dolor és refusar de viure”, diu el protagonista de Baumgartner. Una novel·la que val la pena de llegir, de reflexionar, sobretot quan estem vivint ja més enllà de la setantena.