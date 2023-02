Pressupostos de Catalunya 2023: Aquesta és la inversió que es farà a l'Alt Empordà

Els pressupostos de la Generalitat per al 2023 preveuen invertir més de 156 MEUR a les comarques gironines. Una xifra que, segons ha explicat la delegada del Govern a la demarcació, Laia Cañigueral, suposa un 40% més. Entre les partides, Cañigueral ha destacat que el Govern "referma el compromís" amb el Campus de Salut que pivotarà al voltant del nou Trueta amb una inversió prevista de 2 MEUR, sumant-hi els més de 8 MEUR destinats a millorar les instal·lacions de l'hospital actual.

També ha posat el focus en l'estació intermodal de Vilamalla. El projecte de pressupostos pel 2023 aposta per desencallar problemàtiques històriques de la demarcació, com n’és un exemple la inversió de 6,5 milions d'euros per a millorar la versatilitat i prestacions de la terminal de Vilamalla, acompanyada d’unes obligacions plurianuals compromeses pel 2023-2026 de 38,5 milions d’euros pel LogisIntermodal El Far d’Empordà - Vilamalla. Les actuacions previstes permetran l’accés en ample internacional de trens de fins a 750 metres a la terminal de Vilamalla, una actuació estratègica amb l'objectiu de potenciar el transport transfronterer de mercaderies per ferrocarril i de desenvolupar el Corredor Mediterrani ferroviari.

Quant a les inversions en educació, el nou pressupost preveu la nova construcció de l’escola Josep Ribot i Olivas a Vilamalla (amb una dotació de 2,1 milions d’euros) i la de l’escola Carme Guasch a Figueres (amb una dotació de 1,6 milions d’euros). A més a més, també preveu la licitació per l’adjudicació de la construcció del nou Institut a Vilafant. Per una altra part, el pressupost també preveu l’increment del 7,5% de les dotacions al personal d’Educació, arribant a 11.072 persones a tota la demarcació.

La resta d'intervencions destacades a l'Alt Empordà són les següents:

Conservació de carreteres

Nova construcció de la Comissaria de Districte de la Jonquera

Remodelació estació de Vilamalla, conveni amb ADIF

Perllongament de la C-31 entre el Pont del Príncep i l’estació TAV de Vilafant

Ampliació CAP de l’Escala

Inversions al Parc Natural del Cap de Creus

Amb els romanents d’Infraestructures, que a la vegueria ascendeixen a 11,7 milions d’euros, es finançaran, entre d’altres, el desplegament de la fibra òptica.

Els pressupostos tiren endavant amb el suport dels Comuns i el PSC. La diputada socialista, Sílvia Paneque, ha remarcat l'esforç per posar els interessos de Catalunya per davant de càlculs partidistes.

3.791 milions d’inversió pressupostada per a tot Catalunya

Les actuacions amb impacte territorial es financen a través de diverses vies. D’una banda, les inversions reals, que es recullen al capítol 6 del pressupost i es detallen a l’Annex d’Inversions Reals. I, de l’altra, les transferències de recursos a altres agents o transferències de capital, contingudes al capítol 7. Així, en total s’arribaran als 3.791,4 milions d’euros d’inversió pressupostada, dels quals es poden territorialitzar 1.801,8 milions d’euros. La resta afecten diverses comarques o no es poden assignar a cap territori concret.

A més, també cal tenir en compte les transferències corrents, del capítol 4, que inclouen les transferències a, entres d’altres, els ens locals, consorcis, universitats o institucions sense ànim de lucre;i les subvencions i ajuts, que no es poden territorialitzar en el moment de l’aprovació dels pressupostos, però que acabaran tenint un impacte territorial molt elevat. A més, al llarg del 2023 es resoldran diverses convocatòries de fons europeus Next Generation destinades als ens locals, entre les quals destaquen les subvencions per transformar l’àmbit dels serveis socials (144 M€), per a la implantació d’instal·lacions renovables (26,5 M€), per reforçar la connectivitat de polígons industrials i centres logístics (9,8 M€), per fomentar l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya (9 M€), per al suport a les dones en els àmbits rural i urbà (7,8 M€), o per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes (2,4 M€), entre d’altres.