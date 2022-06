L'Estat es compromet a signar abans de finals d'any el conveni amb la Generalitat per fer arribar l'ample europeu a la terminal de Vilamalla. En resposta a una pregunta d'ERC al ple del Senat, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha assegurat que "la coordinació" entre el Govern i Adif per fer realitat el projecte, que arrossega anys de retard, és "excel·lent". Sánchez ha subratllat que la intenció és que el conveni, que ha de concretar exactament qui farà què, es comenci a tramitar "de manera imminent" per rubricar-lo abans no acabi el 2022. El projecte preveu que la terminal de Vilamalla sigui un punt adaptat, amb vies d'ample ibèric i internacional, per facilitar la gestió de mercaderies entre camió i ferrocarril.

La terminal intermodal de Vilamalla és una de les potes del corredor mediterrani a les comarques gironines. El projecte, però, arrossega anys de retard. Inclou una part que li correspon a la Generalitat (adaptar la platja de vies per acollir trens de fins a 750 metres) i una altra a l'Estat (el ramal d'un quilòmetre que ha d'estendre la via d'ample europeu fins a Vilamalla, on ja hi ha habilitat un tercer rail). Aquesta tarda, el senador d'ERC Jordi Martí ha interpel·lat directament la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana sobre la part que correspon a l'executiu estatal. Durant el ple del Senat, Martí ha recordat que el Govern ja va licitar els projectes per tirar endavant l'estesa de l'ample de via europeu, que ara s'estan redactant. També ha recordat que, al desembre de l'any passat, Generalitat i Adif ja van acordar "una solució tècnica" per repartir-se l'obra. El senador, però, ha dit que des d'aleshores, encara s'està pendent de signar el conveni entre les dues administracions que ha de permetre tirar endavant els treballs. "En quina fase es troba?", li ha demanat Martí a la ministra, en referència a aquest acord. Raquel Sánchez li ha respost que, en el cas de Vilamalla, "la coordinació entre Adif i la Generalitat és excel·lent", i que la tramitació del conveni es farà "de manera imminent". La ministra de Transports s'ha compromès, de fet, a signar aquest document -el pas previ abans d'engegar les obres- abans no acabi aquest 2022. "Necessitat" del projecte "Comparteixo amb vostè la necessitat d'aquest projecte", li ha dit al senador d'ERC. "Insisteixo, ens estem entenent i aquest és un exemple del diàleg i la cooperació institucional que volem fer a Catalunya", ha subratllat Sánchez, en referència a l'estesa de l'ample UIC a Vilamalla. La terminal de Vilamalla, situada al costat del Logis Empordà, es va construir el 1986. Actualment, la gestionen l'empresa pública Cimalsa i l'Autoritat Portuària de Barcelona (a través de la societat Terminal Intermodal de l'Empordà). Durant la seva intervenció, el senador d'ERC Jordi Martí ha subratllat que l'estesa de l'ample de via europeu a Vilamalla ha de permetre avançar cap als objectius que es fixa Europa en el transport de mercaderies per al 2030 (que marca que, aquell any, el 30% de les que circulin ho facin amb ferrocarril). "Tot i trobar-se en un enclavament estratègic idoni per afavorir les exportacions cap a Europa, però, la trista realitat és que ara mateix la terminal es fa servir com a aparcament provisional per a camions", ha conclòs el senador republicà.