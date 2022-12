El Parlament va aprovar la setmana passada una proposta de Cs per incloure en els pressupostos de la Generalitat una partida per a la construcció de l’institut de Vilafant, actualment en barracons. La proposta va ser aprovada a la Comissió d’Educació per unanimitat.

La situació de l’institut «demostra que el govern no ha prioritzat l’eliminació de barracons i la construcció de nous edificis educatius» va manifestar el portaveude Cs, Martín Blanco. Hi ha 530 alumnes en 12 mòduls prefabricants. «No és la primera vegada que en aquesta Comissió parlem d’aquestes instal·lacions, i les promeses de construcció d’un nou edifici s’arrosseguen des de 2020». «Cal desencallar d’una vegada per totes la construcció de l’edifici»va dir Blanco.