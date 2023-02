En matèria mediambiental, els acabats d’aprovar pressupostos de la Generalitat despleguen una sèrie d’acords sobre energies renovables, gestió de recursos hídrics i protecció dels espais naturals. També s’impulsen mesures, per exemple, per fomentar la mobilitat sostenible, incloure una <strong>assignatura sobre crisi climàtica</strong> a les universitats i protegir els col·lectius més vulnerables davant les desigualtats impulsades per la crisi climàtica.

