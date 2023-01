El govern de Figueres continua amb el seu propòsit d’iniciar enguany les obres de construcció de l’edifici de l’escola Carme Guasch i Darné, assumint la inversió que hauria de fer el departament d’Educació de la Generalitat, el qual s’ha compromès a pagar-la més endavant. L’alcaldessa, Agnès Lladó, té clar que «el projecte tirarà endavant. Estem treballant en la redacció dels plecs tècnics i administratius per a la posterior licitació, que quedarà feta durant aquest trimestre», assegura.

Per avançar en el procediment, el passat dimarts es va celebrar un ple extraordinari per resoldre una reclamació contra l’aprovació provisional dels pressupost municipal pel 2023. Va ser cursada per l’exregidor Alfons Romero amb el suport del també exregidor Josep Fernández i el president de l’AVV de l’Olivar Gran, Carlos Martín. La reclamació feia referència a la partida econòmica que el consistori destina a l’inici de la construcció de l’escola, una inversió de 2.125.000 euros.

La reclamació demanava que se suspengués aquesta partida perquè «en aquests moments hi ha interposat un recurs a la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la modificació puntual del Pla general d’ordenació de la zona urbana de Figueres on es preveu ubicar la construcció del centre educatiu esmentat». En el seu moment, Romero va ser l’únic ciutadà que va presentar al·legacions al projecte, argumentant, entre altres aspectes, que els terrenys que es volien utilitzar no estaven tipificats com a espai per a equipaments públics, que la modificació urbanística afectava la disponibilitat de zones verdes i que la construcció de l’escola alterava la distribució de centres docents de la ciutat.

El plenari va acordar «inadmetre» l’ajornament i va donar llum verd a l’aprovació definitiva del pressupost del 2023 amb els vots favorables dels grups del Govern, l’abstenció de Junts i No adscrits i el vot en contra de Ciutadans. Jordi Masquef va tornar a referir-se a l’informe d’intervenció que posa en dubte els ingressos previstos. Carles Arbolí va interpel·lar l’alcaldessa sobre els passos que hauria de seguir l’Ajuntament en cas que la sentència del TSJC fos desfavorable. Agnès Lladó ha fet èmfasi en el fet que «no s’han demanat mesures cautelars» i que el projecte continuarà amb la licitació.

Concentració de centres a l’Olivar

L’escola Carme Guasch i Darné treballa en barracons prefabricats des de l’any 2004. La Generalitat ha construït escoles noves a Catalunya que feia menys anys que estaven en espais provisionals. A Figueres, la intenció dels anteriors governs de CiU de fer-la a l’antiga presó va topar amb la poca predisposició inversora d’educació. L’actual govern quadripartit va apostar per deixar l’escola on és ara, però aquest fet també va obrir un segon debat per la concentració de centres en un mateix barri, on ja hi ha les escoles Joaquim Cusí, l’Amistat i l’institut Olivar Gran.