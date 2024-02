El músic i compositor rosinc Alberto Delpuerto presenta la seva primera exposició, titulada Para un mal día. El projecte sorgeix d’una època crítica per al cantautor. «En el pitjor moment de la meva vida el meu refugi ha estat escriure aquesta cançó i refugiar-me en l’art», explica el músic. La mostra s’inaugurarà el 19 de gener a la sala d’exposicions Ca l’Anita de Roses on es podrà visitar fins al 13 de febrer. La mostra està inspirada en el seu últim single amb el mateix títol i emergeix com un intent profund d’explorar la manera en què diversos artistes, procedents de 13 disciplines diferents, per trobar el remei per a superar els moments difícils.

L’exposició neix després de la pèrdua del pare i mànager de Delpuerto. «No volia treure una cançó que no em representés. I vaig escriure Para un mal dia. Vaig ser a l’estudi de gravació i vam produir aquest tema que és energètic, té una lletra positiva, no és melancòlic, al contrari, parla de no rendir-se i que no importa si tot se sent malament perquè el que has de fer és lluitar, que segur que arriben millors moments», diu Delpuerto.

Després de la cançó, va venir el videoclip «que és també un homenatge al meu pare». Ell feia gimnàstica esportiva i l’actor principal, el protagonista, és un esportista també de gimnàstica esportiva de la Selecció Espanyola, que és diu Éric Terrés. «Té 18 anys, és categoria júnior i ha quedat 8è en el campionat espanyol. El protagonista viu un dia en el qual tot li va malament, i no li surten els exercicis bé, però segueix lluitant i al final li surten perfectes. És com la vida mateixa», explica.

Cançó, videoclip i exposició

La tercera peça del projecte és l’exposició que va més enllà de ser una mostra artística: «Els artistes, en aquest cas, també posen remei a un mal dia a través de la seva obra. Significa obrir-te en canal per part de tots els participants. És una declaració d’intencions del fet de superar-se dia a dia, ja sigui escoltant la cançó, veient el videoclip o visitant la mostra el missatge és el mateix, que sempre hi ha solucions per tot, i es tracta de seguir endavant».

Aquest espai addicional proporcionarà doncs un lloc per a discutir i reflexionar sobre les experiències personals i col·lectives relacionades amb la superació de moments difícils. Delpuerto aprofitarà l’ocasió per presentar el seu nou videoclip i single, que s’inspira en la seva pròpia experiència de superació.

En els moments difícils el músic Alberto Delpuerto ha trobat refugi en la creació musical i l'art

Diferents disciplines

Delpuerto destaca com a través d’un ventall d’enfocaments que abracen l’alta gastronomia, la fotografia, l’escultura, la moda, la pintura i fins i tot la medicina forense, l’exposició destaca la diversitat de maneres en què els artistes troben fortalesa i superació.

La sala d’exposicions de Ca l’Anita es convertirà en un escenari viu amb la participació d’artistes seartis de renom que compartiran les seves perspectives úniques. Albert Adrià (xef), Alberto Del Puerto (músic i compositor), Ana Gutiérrez (escultora), Antonio G. Nicolas (pintor i escultor), Emma Bagshaw (patronista), Josep Maria Viaplana (escultor i ferrer), Juan Cardosa (dissenyador gràfic i il·lustrador), Marta Rutllant (pintora), Mònica Campdepadrós (artista multidisciplinaria), Narcís Bardalet (metge forense), Paula Font (pintora), Pol Ballonga (escultor) i Santiago Botero (fotògraf) conformen la mostra.

Para un mal día busca ser un recordatori potent de la resiliència humana, afirmant que fins i tot en els moments més obscurs, hi ha un ventall ric de possibilitats per trobar alleujament, fortalesa i superació. Es tracta d’una col·laboració amb l’Ajuntament de Roses que subratlla la importància d’aquest esdeveniment en la comunitat. El dia 19 de gener la cita és a les sis de la tarda.