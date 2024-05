Puc deixar d'anar a la feina per votar a les eleccions?

Aquest diumenge, molts catalans tornen a exercir el dret democràtic de votar per triar la composició del Parlament en la pròxima legislatura. Aquest 12 de maig, tots els ciutadans de Catalunya majors de 18 anys, sigui de forma presencial, per correu, o des de l'estranger, tenen l'oportunitat de triar la seva candidatura preferida i dipositar-la a les urnes.

Encara que és diumenge, hi ha qui ha de treballar. Això fa que sorgeixin preguntes com si es manté el dret a votar o què fer si ha tocat formar part d'una mesa electoral. Doncs resulta que hi ha un permís especial que comprèn aquestes qüestions que solen presentar-se en moments com les eleccions del 12 de maig a Catalunya.