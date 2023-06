Els «primers» cent anys de Can Padrosa

A Figueres, i a tot l’Empordà, tothom coneix Can Padrosa. Pels seus camions, per les seves espectaculars grues o, simplement, «de passar pel davant» de les seves inacabables instal·lacions a Hostalets de Llers. Cent anys després que, el 1923 i amb només 15 anys, Pere Padrosa Simón es posés al capdavant de l’empresa de transportistes, recaders, de Benet Dausedas reconvertint-la en «Transportes Generales Pedro Padrosa». El Grup Padrosa és una empresa capdavantera de logística en plena fase de creixement de la mà de la seva aposta per la construcció d’aparcament per a camions arreu d’Europa. Aquest dissabte, 1 de juliol, Grup Padrosa celebrarà la «Festa del Centenari» per «explicar a tothom el que fem aquí dins» en paraules de Pere Padrosa Pierre tercera generacio al capdavant de l’empresa després del seu avi, Pere Padrosa Simón, i del seu pare Pere Padrosa Puignau.

«Penso que la nostra comarca ens coneix com a nom, si aquí hi ha Can Padrosa diuen quan passen per davant, però penso que és bo que la gent sàpiga i conegui el talent i l’aposta per la tecnologia que hi ha en el nostre territori veient com és una empresa de tecnologia per dins», diu el net del fundador i actual màxim dirigent d’una firma logística que, per exemple, acaba d’obrir un aparcament per a camions a Calais a menys d’un quilòmetre del túnel i el port que connecten França i l’Europa continental amb el Regne Unit. El de Calais, i un altre a tocar de París, són els dos primers dels disset aparcaments per a camions que el Grup Padrosa té previst obrir en la primera fase del projecte. Ara mateix n’hi ha sis més en construcció entre França, Holanda, Itàlia i Eslovènia. En pocs anys, aquesta línia de negoci, els serveis per a camions arreu d’Europa, hauria de suposar el 80% de la facturació del grup deixant en el 20% restant els serveis de transports i de grues especialitzades clàssiques de la firma.

«Explicar cent anys és explicar moltes coses bones i moltes de dolentes. Nosaltres hem passat de zero, quan va començar el meu avi a tenir 400 treballadors i facturar 50 milions d’euros el 2012 a facturar-ne 6 el 2013 i ser 50 treballadors; i, en aquests moments, tornar a ser més de 200 treballadors i estem per sobre dels 50 milions i entenem que el 2027 passarem dels 120 o 130 milions», detalla Pere Padrosa.

Amb la voluntat que aquest sigui, «només», el «primer» dels centenaris del grup, la celebració de l’efemèride tindrà aquest dissabte un dels seus punts àlgids amb la festa a Hostalets de Llers. Oberta a tothom, la festa comptarà amb una exhibició de trial a càrrec del campió mundial júnior, Arnau Farré; visites a les instal·lacions de l’empresa per conèixer de prop la infraestructura de camions, grues i vehicles de l’empresa, incloent-hi una extensa col·lecció de camions històrics en perfecte estat de conservació; i concerts amb artistes com Beth Rodergas, Joina, Clima, Penélope, Alverd Oliva i Dj Ryna o food trucks amb productes de la comarca.