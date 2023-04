Tres generacions de la família Padrosa comparteixen aquests dies el neguit d’iniciar una aventura que els durà a celebrar el primer centenari de l’empresa fundada a Figueres pel besavi, Pere Padrosa Simón. El Grup Padrosa ha escollit el Museu de la Tècnica de l’Empordà, que acull la col·lecció privada de la Fundació Pere Padrosa i Margarita Pierre, per a començar amb una exposició didàctica un extens programa d’actes durant aquest 2023.

La mostra Ars logística. De Iuncaria a Figueres, comissariada per Manel Gràvalos, Josep Algans i Francesc Guillamet, s’inaugura aquest divendres, 28 d’abril a les set de la tarda. Segons els organitzadors, aquesta exposició «convida el visitant a un viatge sobre la història de l’empresa –des dels seus inicis fins al present–, utilitzant la ‘logística històrica’ com a fil conductor. Un nexe que serveix per mostrar la importància de Figueres en el món de les comunicacions des de l’època romana fins a l’actualitat; i a la vegada mostrar el paper que ha desenvolupat en els últims cent anys el grup Padrosa fins a convertir-se en un líder en el seu àmbit empresarial».

Pere Padrosa Pierre, acompanyat dels seus pares, l’alcaldessa Agnès Lladó i els comissaris, ha explicat, durant el muntatge de l’exposició, com aquesta «marca el tret de sortida d’un seguit d’actes que des de la família hem treballat amb il·lusió i agraïment, conscients que la nostra història no és només nostra. És un immens i sincer gràcies a la gran família que ha aconseguit formar Padrosa al llarg d’aquests primers cent anys de trajectòria. Tot aquest bagatge no es podria entendre sense el treball, l’esforç i la dedicació de tot l’entorn familiar, els treballadors, els col·laboradors i els clients que ens han ajudat a escriure les pàgines d’aquesta llarga història». Per a l’alcaldessa Lladó, aquesta voluntat del Grup Padrosa de mantenir la seva vinculació constant amb Figueres «és un orgull per a la ciutat».

L’empresa familiar treu pit de manera simpàtica amb el fet que aquesta sigui «la celebració del primer centenari, ja que voldrà dir que comencem l’etapa per a preparar el segon». Per a donar a conèixer l’actualitat del Grup Padrosa, l’1 de juliol organitzarà la Festa del Centenari a la seva seu central d’Hostalets de Llers. Abans, a partir del 8 de juny, començarà un cicle de xerrades divulgatives. Posteriorment, en un context més acadèmic i per convidar la ciutat a reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix la logística a Figueres, s’ha previst la realització d’una jornada temàtica el 28 de setembre, a l’auditori de Caputxins. Al llarg de l’any, està programada l’aparició de dos llibres, un cicle de cinema vinculat a Diòptria i una activitat nadalenca amb el museu del Joguet de Catalunya.