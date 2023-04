El Grup Padrosa celebra aquest 2023 el seu primer centenari amb la voluntat d’explicar la seva història i vinculació amb Figueres i els seus habitants; i, principalment, el paper protagonista que ha viscut en el seu sector i com es vincula en el present i futur de la logística.

La primera de les activitats programades és la instal·lació de l’exposició ‘Ars logística. De Iuncaria a Figueres’, comissionada per Manel Gràvalos, Josep Algans i Francesc Guillamet, que convida al visitant a un viatge sobre la història de l’empresa -des dels seus inicis fins al present-, utilitzant la ‘logística històrica’ com a fil conductor. Un nexe que serveix per mostrar la importància de Figueres en el món de les comunicacions des de l’època romana fins a l’actualitat; i a la vegada mostrar el paper que ha desenvolupat en els últims cent anys el grup Padrosa fins a convertir-se en un líder en el seu àmbit empresarial.

La programació dels actes del centenari s'ha presentat, aquest dijous, amb la presència de l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, la família Padrosa i els comissaris de l'exposició.

La mostra, que s'inaugurarà el proper 28 d’abril a les 19h i es podrà visitar durant tot el 2023, és pels seus comissaris una oportunitat per valorar, un cop més, la potència de Figueres en un àmbit que, literalment, mou el món. Per explicar aquest “art del saber fer”, com defineixen la logística, parteixen del testimoni d’experts en arqueologia, matemàtiques i intel·ligència artificial, ciències clàssiques o filosofia, com són Eudald Carbonell, Karina Gibert, Eusebi Ayensa i David Casacuberta. Testimonis que expliquen una activitat que tres generacions de Padrosa han dominat durant cent anys i que avui és més estratègica que mai.

Amb una mirada ultralocal, l’exposició repassa la història de la civilització vista des de Figueres, des del neolític fins avui, barrejant art, fotografia, documents i objectes d’arxius i museus amb peces rescatades dels camions i grues de Padrosa. Si la roda o la màquina de vapor van ser elements claus per a la logística en el passat, avui les tecnologies de la informació ens donen el marc i les eines per situar novament a l’avantguarda la nostra ciutat. En resum, una exposició vol sorprendre i obrir els ulls del visitant per descobrir la logística des d’una perspectiva humanista i empàtica.

Pere Padrosa, de Grup Padrosa, explica “l’exposició marca el tret de sortida d’un seguit d’actes que des de la família hem treballat amb il·lusió i agraïment, conscients que la nostra història no és només nostra. És un immens i sincer “gràcies” a la gran família que ha aconseguit formar Padrosa al llarg d’aquests primers cent anys de trajectòria. Tot aquest bagatge no es podria entendre sense el treball, l’esforç i la dedicació de tot l’entorn familiar, els treballadors, els col·laboradors i els clients que ens han ajudat a escriure les pàgines d’aquesta llarga història”.

Més activitats pròpies

El Grup Padrosa vol compartir la celebració del seu primer centenari amb tothom. Amb la intenció d’arribar a un públic més familiar, l’1 de juliol tindrà lloc la Festa del Centenari, una jornada de portes obertes a les instal·lacions que l’empresa té a Hostalets de Llers. Tot un dia per visitar i veure de prop els camions i les grues de Padrosa, entre els quals destaca una extraordinària col·lecció de camions històrics perfectament restaurats; per gaudir d’una exhibició de trial amb pilots de renom; i per escoltar la música en directe de grups empordanesos i gaudir d’un àpat als food trucks km 0 instal·lats dins del recinte.

En un context més acadèmic i per convidar la ciutat a reflexionar sobre les oportunitats que ens ofereix la logística a Figueres, s’ha previst la realització d’una jornada temàtica el 28 de setembre, a l’auditori de Caputxins. Un dia reservat per a escoltar les opinions d’experts i pensadors com Eudald Carbonell, entre d’altres.

Al llarg de l’any està programada l’aparició de dos llibres. El primer, sobre el primer centenari de Padrosa explica i documenta els anys d’existència de l’empresa. El segon serà una edició sobre logística que, recollint part dels continguts de l’exposició i les reflexions de la jornada, té l’objectiu de convertir-se en una eina que proposi camps de recerca, doni idees i motivacions, i serveixi d’estímul per entendre millor, estimar i projectar la logística a Figueres com una activitat no només econòmica sinó també cultural, social i, fins i tot, artística.

Col·laboracions

Durant el centenari també s’han programat activitats en col·laboració amb altres entitats. En aquest sentit, i juntament ACDIC - Associació Catalana de Divulgació Científica i Jugamat, s’ha previst un cicle de xerrades divulgatives amb l’objectiu d’aportar una visió plural de la logística des de perspectives diverses i transversals. La primera d’elles es farà el 8 de juny, a les 19 h, serà el punt de partida previ de l’edició d’enguany de Science Needs You”.

Una primera xerrada a càrrec del professor de la UPC, Josep Bordonau -amb un bagatge consolidat i expertesa en recerca en electrònica de potència, així com

expert en el camp de l’educació, en concret en la gestió de programes internacionals de mestratge i doctorat- tractarà sobre la “Transició energètica en l’àmbit de la logística”.

Una altra activitat, en col·laboració amb el Cineclub Diòptria serà un cicle de cinema sobre logística que tindrà lloc a la Cate durant els tres primers dimecres de setembre de 2023. Comptarà, entre d’altres,, amb la projecció del documental “Velocitat”, d’Ivó Vinuesa, que aborda la transformació i el pas del temps durant les obres de l’AVE a l’Empordà.

Finalment, està previst que pels volts de les festes nadalenques, el Museu del Joguet de Catalunya dediqui un espai expositiu a l’univers d’arrossegalls, camions i grues de joguet que també formen part de l’imaginari al voltant de la logística, en aquest cas, des de la perspectiva infantil i també del col·leccionisme.