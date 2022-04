L'Ajuntament de l’Escala ha presentat els primers vehicles que s’han renovat de la flota del servei de recollida de residus i neteja viària. En concret, ja estan operatius vuit nous vehicles, set dels quals són elèctrics. Es tracta de 4 camionetes elèctriques equipades amb equip d’aigua a pressió també elèctric destinades a la neteja de les zones peatonals; 1 escombradora elèctrica també per a la zona centre, 1 furgoneta elèctrica equipada amb hidronetejadora a altra pressió i vapor; 1 escombradora mitjana de combustió Euro6; i 1 camió mitjà elèctric amb caixa oberta.

L'alcalde Víctor Puga remarca que aquesta nova maquinària "és més eficient i més silenciosa que l’anterior, de manera que també està previst que es redueixen les molèsties acústiques durant la seva activitat".

El contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal es va adjudicar ara fa un any a l’empresa Urbaser per a un període de vuit anys, amb un cost global de 24.284.408 euros i importants millores previstes, algunes de les quals s’han endarrerit més del previst inicialment per les dificultats de subministrament de materials que hi ha a nivell mundial.

És el cas, per exemple, de la maquinària. S’ha de renovar tota la flota, però de moment ha arribat principalment els vehicles de dimensions més reduïdes, destinats fonamentalment a la neteja viària, mentre que encara falten per arribar els vehicles més grans, especialment els de recollida de deixalles, que està previst que es puguin subministrar dins d’aquest any. En total, la flota del servei consta de 21 vehicles.

El nou contracte incloïa també substancials millores del servei, com un increment de la freqüència de neteja i recollida, a part de la renovació de tots els contenidors actuals i de la flota de vehicles.