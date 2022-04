L’Escala ha començat la substitució de tots els contenidors de residus actuals pels nous, tal com preveia el darrer contracte del servei. El desplegament, que va començar fa dues setmanes, està previst que acabi abans de l’estiu perquè al juny ja s’hagin renovat i canviat tots els contenidors, segons informa el regidor de serveis de l’Ajuntament de l’Escala, Robert Figueras.

Per una banda, es reemplaçaran un total de 850 contenidors de rebuig, que canviaran de disseny: passaran del color verd actual a un gris fosc. Per altra banda, es renovaran els 540 contenidors de recollida selectiva de paper, vidre i envasos, amb una estètica molt similar a la que hi havia fins ara. La principal novetat és la instal·lació d’un contenidor de fracció orgànica a cadascuna de les 185 bateries que hi ha a l’Escala. Aquests, que fins ara només es trobaven a alguns barris puntuals del municipi, ja s’han començat a incorporar a les bateries de l’avinguda Girona.

Paral·lelament a aquest desplegament per recollir la fracció orgànica, al llarg dels pròxims dies l’Ajuntament portarà a terme una campanya informativa i de conscienciació sobre la recollida de residus i el reciclatge per explicar a la gent del poble com funciona. I és que en aquests contenidors, on només es poden llençar restes orgàniques, els residus no s’han de llençar amb bosses de plàstic.

Els nous contenidors també inclouen adhesius amb informació complementària sobre els horaris de recollida i neteja.

És una substitució que ja estava prevista en el darrer contracte de servei de recollida de residus i neteja viària, que l’abril passat es va adjudicar per 3.035.551,95 euros a l’empresa Urbaser, la mateixa que ho portava fins ara, per als pròxims vuit anys.

En el nou contracte també hi ha la previsió de renovar tota la maquinària, una substitució que hauria de començar aquesta primavera i anar-se ampliant durant l’any, però que s’està endarrerint per la manca de subministrament a escala internacional. De fet, una part de la maquinària més petita ja ha arribat a l’Escala, però falta encara la de més envergadura. El regidor de serveis del municipi calcula que aquest estiu entre un seixanta i un setanta per cent de la maquinària pesant ja estarà en funcionament, però la resta, els camions grans, no els arribaran fins després de l’estiu.

Pel que fa a la recollida de mobles, des del consistori recorden que no s’han d’abandonar mobles i estris vells al costat dels contenidors. Més enllà de la possibilitat de dipositar-los a la deixalleria municipal, l’Escala disposa de servei de recollida a la via pública, els dimarts i divendres, també a càrrec de l’empresa Urbaser.

Des del consistori estan segurs que aquest desplegament millorarà notablement la imatge de l’Escala.