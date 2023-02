«Això ja no és un festeig, és un matrimoni formal. L’Hospitalet i el Mobile World Congress ens hem compromès durant molt de temps». Amb aquesta frase ha reivindicat l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, el vincle entre el congrés de tecnologia mòbil i la segona ciutat de Catalunya durant la presentació del ‘Village’, un espai d’oci i aprenentatge complementari al Mobile que s’ubica a la plaça Europa de l’Hospitalet, a pocs metres del recinte Fira Granvia Barcelona.

Les declaracions de Marín s’han produït pocs minuts després que John Hoffman, conseller delegat de GSMA –la companyia organitzadora del MWC–, dibuixés, armat amb unes ulleres i uns comandaments de realitat virtual, un cor travessat per una fletxa en una pissarra, també virtual, ubicada a l’‘Hospimetavers’.

Les mostres d’afecte entre els dos representants han sigut una constant al llarg de l’acte, en el qual Marín també ha anunciat que l’ampliació del recinte de la Fira va molt bé i que el recinte s’està «preparant perquè el Mobile pugui créixer tant com vulgueu».

És habitual veure dirigents polítics festejar el màxim responsable del Mobile. Tot i que són conegudes les visites a bars típics de l’Hospitalet de la mà de l’alcaldessa Núria Marín, amb qui l’uneix una relació d’amistat des de fa anys, recentment, dos dels alcaldables per a les municipals de Barcelona també es van citar amb Hoffman per prendre alguna cosa per la capital catalana: Jaume Collboni (PSC), amb qui se’n va anar de tapes per Nou Barris, i Xavier Trias (Junts), amb qui la trobada va ser en un cafè.

En aquesta ocasió, Hoffman –declarat Català de l’Any del 2022 per EL PERIÓDICO– no ha sigut menys i també s’ha omplert en elogis per a Marín i l’Hospitalet, ciutat que fa just un any el va nomenar fill adoptiu. «És bo ser a casa», ha declarat el conseller delegat de GSMA a l’inici de la seva intervenció. «Gràcies per la benvinguda, per l’ampliació i per deixar-nos estar junts en aquesta gran ciutat», ha respost Hoffman a Marín.

Tornada a la normalitat

Tant Marín com Hoffman han celebrat que la fira recuperi la normalitat després de tres edicions marcades per la pandèmia de la covid-19. En aquesta ocasió, el Mobile aspira a reunir unes 80.000 persones i generar un impacte d’uns 350 milions d’euros. Són xifres que, encara lluny dels més de 100.000 visitants que el certamen va tenir el 2019, marquen una tendència a l’alça després que el 2022 tanqués amb 60.000 assistents.

Així, amb la instal·lació del ‘Village’ a la plaça Europa, l’ajuntament i el Mobile tenen com a objectiu oferir als congressistes i visitants un petit tast de l’oferta de gastronomia i cultura local, però també difondre el projecte ‘L’Hospitalet 6.0’ sobre noves tecnologies als joves i grans de la ciutat.

De fet, Marín i Hoffman han iniciat el recorregut pel ‘Village’ visitant l’espai ‘Workshops + Lab’, un espai en el qual, des d’aquest divendres 24 de febrer, coincideixen activitats dirigides a grans i joves, «dues generacions molt diferents, però amb necessitats complementàries: no perdre’s al mar de les noves tecnologies», expliquen des de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Aprenentatge per a joves i gent gran

Així, d’una banda, en relació amb el públic sènior, es portaran a terme xerrades per crear un entorn segur en l’ús de les noves tecnologies. També dirigit a les persones grans, tindrà lloc una sessió informativa del projecte ‘Endolla’t’, que formarà persones grans perquè siguin, alhora, formadors en competències bàsiques en la utilització del mòbil. En aquest sentit, Marín ha afirmat que aspiren que l’Hospitalet sigui la ciutat d’Espanya en la qual «capacitem més i millor els nostres sèniors. Que tinguin les habilitats necessàries per no necessitar ajudes o dependre de la família».

D’altra banda, referent als més joves, s’han programat conferències enfocades a l’ús responsable de les xarxes socials, la privacitat i la construcció de la identitat digital, les ‘fake news’ i les noves tecnologies aplicades a les indústries culturals.

A més, el ‘Village’, compta també amb un ‘TIC Truck 6.0’, un punt itinerant de suport digital ubicat en un contenidor de transport marítim reciclat de 12 m2. «Aquest punt serà itinerant per tota la ciutat –de primeres arribarà al parc de la Serp i, una mica més tard, a Santa Eulàlia– amb accions de suport en els tràmits digitals», diuen des del consistori. «Joves en situació d’atur i que no participin en activitats d’educació ni formació dinamitzaran aquest espai recolzant persones que no tinguin habilitats digitals», afegeixen.

En aquesta línia, Hoffman ha incidit que hi ha milers de milions de persones desconnectades de les possibilitats que ofereix la tecnologia mòbil, ja sigui perquè no saben utilitzar els dispositius o no tenen recursos, i ha defensat que, justament, «la gent desconnectada està sent connectada aquí, amb la ‘TIC Truck’ i els professors». «Mai havia vist una ‘TIC Truck’ abans, és una idea fenomenal», ha dit el màxim responsable del Mobile.