El regidor d'Agricultura i Esports de Peralada, David Bigas, explica que, segons les últimes informacions que els han arribat, el foc hauria creuat la via del tren i avançaria en direcció a Vilatenim. "Des dels Bombers s'ha fet una crida a la pagesia i a la gent que tingui maquinària agrícola i cubes d'aigua que vagin fins al camp de futbol de Vilatenim, per si cal col·laborar amb les tasques d'extinció", ha relatat.

A Peralada, veïns i ajuntament segueixen amb atenció l'evolució de l'incendi. Al poble, no deixen d'escoltar-se les sirenes dels camions de Bombers anant amunt i avall per intentar frenar les flames.

Sobretot, allò que preocupa és la força de la tramuntana, que fa saltar guspires i pot crear més focus secundaris. "Feia molts anys que no veia una cosa així", explica un veí, Joan Vila, en referència a la velocitat que ha agafat el vent.

53 dotacions terrestres

Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l’incendi de vegetació agrícola i forestal de Peralada. Ara hi ha 53 dotacions terrestres. A causa de la força de la tramuntana, no hi poden operar els mitjans aeris; ni els helicòpters ni els avions de vigilància i atac.

Segons informen els Bombers, la situació actual fa que hagi calgut recular un nivell en la valoració general de l’incendi. Ja no es considera estabilitzat, sinó actiu.

La tramuntana ha generat força focus secundaris al voltant del front principal de foc. Per exemple, en un d’aquests focus ha cremat una superfície de xiprers i en d’altres, un femer i una pila de fusta. N’hi ha d’altres, tots ells inconnexos.

Aquesta dispersió obliga a repartir els mitjans de Bombers en tota la zona. I la possibilitat que amb la tramuntana es generin encara més focus en qualsevol lloc, dificulta l’estratègia de l’extinció.

El fet que sigui impossible saber on es generaran nous focus secundaris dificulta l’accés dels Bombers a les zones que sí cremen. Ja s’han detectat focus separats a més de mig quilòmetre els uns dels altres; una situació que ja es va donar ahir en l’incendi de les Borges Blanques, on van cremar 3 hectàrees de canyes. La previsió és que el vent continuï bufant al llarg de la jornada, amb el pic màxim al migdia, anant a la baixa a partir d’aleshores.

Protecció Civil ha posat en prealerta el Pla d’Incendis Forestals de Catalunya, INFOCAT. El Servei Català de Trànsit informa que la carretera N-260 està tallada entre els quilòmetres 32 i 35,5. S’estan fent desviaments per la GIP-6042 i C-252. També es manté el tall de la línia fèrria en els trams que transcorren a tocar de l’incendi. Renfe ha gestionat un servei alternatiu de la línia per carretera.