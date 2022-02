Els Bombers de la Generalitat continuen treballant en l’incendi de vegetació agrícola i forestal de Peralada. Ara hi ha 50 dotacions terrestres. A causa de la força de la tramuntana, no hi poden operar els mitjans aeris; ni els helicòpters ni els avions de vigilància i atac. La situació actual fa que hagi calgut recular un nivell en la valoració general de l’incendi, que ja no es considera estabilitzat, sinó actiu.