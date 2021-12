Ara que l'any en curs arriba al final del seu recorregut, milers de persones concentren la seva atenció a la Loteria de Nadal que reparteix esperança i il·lusió a través dels nens de Sant Ildefons, quan canten els números que seran guanyadors al Sorteig Extraordinari, que se celebra cada 22 de desembre.

L'hàbit de comprar dècims de Nadal forma part de la tradició d'aquestes dates. Hi ha persones que acudeixen a les administracions de loteria a aconseguir el dècim que desitgen i els que busquen la seva butlleta online. També hi ha viatgers que dediquen les seves rutes a fer-se amb butlletes de tots els municipis que visiten al llarg de la campanya de venda de Loteria.

No obstant això, hi ha dècims que per a molts són obligatoris de comprar si no vols quedar-te amb la mel als llavis quan les teves amistats i companys gaudeixin del seu premi de Nadal. A continuació, us mostrem quins són.

Els dècims de feina són un obligatori de cara al sorteig de Nadal. Pot passar que en algunes empreses es faci en forma de regal als treballadors. D'altres, però, corren a costa dels empleats i en tots els casos sol passar que es juga al mateix número. Així, durant el dia del Sorteig de Nadal, els treballadors s'uneixen per comprovar si han estat agraciats o no.

D'altra banda, un altre dècim de compra obligatòria és el que es reparteix entre grups d'amics, associacions veïnals, clubs esportius o fins i tot organitzacions socials i culturals sense ànim de lucre. Si no vols veure com les teves amistats gaudeixen de la fortuna de la Grossa, no rebutgis els dècims que t'ofereixen anualment.

Així mateix, cada espanyol fa una mitjana de tres dècims de Loteria de Nadal, segons Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat.

Com es fan participacions a la Loteria de Nadal?

En alguns casos, es posen a la venda participacions o paperetes del Sorteig Extraordinari per recaptar diners, moment en què afegeixen tres euros al preu original i sol costar uns 23 euros. Però què passa amb aquestes participacions?

Les participacions són un contracte entre dues parts. El comprador inverteix una petita quantitat a un número (o més) que, en cas de coincidir amb el número guanyador, atorgarà al seu amo una porció. És un sistema que no pot ser utilitzat pels distribuïdors habituals de Loteria, sinó que han de ser els particulars els que ho duguin a terme.