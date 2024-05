Els hostalers del centre de Figueres reclamen lavabos públics per als visitants

No és un tema menor i fa anys que cueja. Tampoc és un conflicte exclusiu de Figueres, passa a tots els municipis que tenen una forta pressió turística en nombrosos moments de l’any i en espais concrets. Es tracta de la presència de lavabos per a l’ús públic destinats als visitants i, per extensió, als mateixos veïns. Quan aquests falten, només la bona predisposició de comerciants i restauradors poden resoldre un problema que pot marcar la diferència en les bones relacions entre autòctons i visitants, també en la bona imatge de la destinació.

A Figueres, ja fa temps que els empresaris del sector de l’hostaleria han reclamat la presència d’uns lavabos d’ús públic en l’espai abans anomenat Rovell de l’Ou. De fet, la petició dura des de 2003, quan amb la reforma de la Rambla van desaparèixer els serveis del soterrani, que ja estaven totalment obsolets, i no va tirar endavant el projecte d’aixecar-ne uns de nous a la cantonada de la pujada del Castell.

Altres zones

Amb el temps, l’Ajuntament va fer els deures en altres zones de la ciutat que ho necessitaven. Així, en el passeig Nou, hi ha uns vàters públics pensats especialment per als dies de mercat. També hi ha dues cabines de WC en altres dos punts estratègics de la ciutat, la plaça de la Font Lluminosa i la plaça Josep Tarradellas. «En el centre, necessitem uns serveis públics com cal, en els bars i les botigues podem deixar entrar algú que no sigui client en cas de necessitat manifesta, però quan s’acumulen centenars de persones amunt i avall, no ens toca a nosaltres resoldre el problema», diu un dels empresaris que fa temps que planteja la situació.

Aquests darrers mesos ha quedat clar que els efectes de la pandèmia han quedat enrere, i el nombre de visitants al Teatre Museu Dalí torna a ser el d’abans. I més inclús, si ens fixem en l’allau de turistes, de totes les edats, que aquestes darreres setmanes han proliferat pel centre.

Alguns dels establiments afectats han optat, des de fa temps, per fer pagar una quantitat simbòlica als passavolants que demanen anar al servei i no són clients de l’establiment. «No és la solució, perquè pot semblar que és amb afany recaptatori i res més lluny de la realitat. Volem tenir els lavabos nets i presentables, però, si els fa servir tothom, és molt difícil aconseguir-ho. I en plena sequera no té sentit que ens toqui assumir un consum d’aigua que no ens pertoca», diuen.

Frederic Carbó: «Tota millora serà benvinguda» Figueres està immersa de ple en un canvi important en el sector comercial. El relleu generacional en alguns establiments històrics de la ciutat trontolla o, definitivament, s’ha trencat. Comerç Figueres i l’Ajuntament tenen damunt la taula un repte rellevant com és la implantació del projecte de l’Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU), que implica centenars de locals del centre de la ciutat. Sobre la petició de lavabos públics en aquesta zona, el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó, és taxatiu: «Sempre que es facin millores a la ciutat, seran benvingudes».

El 2003 es van començar a contruir uns lavabos a la Rambla, però es van enderrocar a mig fer. / Conxi Molons