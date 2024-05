ENQUESTA | Si no es repeteixen les eleccions, qui creus que acabarà sent president de Catalunya, Puigdemont o Illa?

L'expresident Carles Puigdemont (Junts+) ha anunciat aquesta setmana que no pensa donar-se per vençut i assegura que lluitarà "fins al final totes les opcions" per intentar tornar al Palau de la Generalitat. Per la seva banda, el guanyador de les eleccions del 12-M a Catalunya, Salvador Illa (PSC) també vol optar a la presidència. Si no es repeteixen les eleccions, qui creus que acabarà sent el president de Catalunya, Puigdemont o Illa?