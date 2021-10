A partir del proper dimarts dia 2 de novembre, la Piscina Municipal de Roses torna a obrir la zona Spa i posa de nou a disposició dels seus usuaris un espai de relaxació que compta amb sauna, bany de vapor, dos jacuzzis i solàrium. A més, aquestes instal·lacions han estat millorades amb algunes renovacions, aprofitant el temps en què s’han mantingut fora de servei a causa de la pandèmia.

L'horari de funcionament serà de 7 a 13 hores i de 14 a 21.30 hores de dilluns a divendres, mentre que els dissabtes l’spa estarà obert de 8 a 13.45 hores i de 16 a 19.45 hores. L’aturada de migdia ve motivada per la neteja i desinfecció de reforç que es realitzarà en la meitat de la jornada cada dia.

La capacitat de les instal·lacions queda establerta en un màxim de 2 persones (a excepció d’unitats familiars), tant a la sauna, com al bany de vapor i cadascun dels dos jacuzzis. L’ús estarà limitat a persones a partir dels 16 anys i serà lliure (no cal cap mena de reserva), sempre respectant la disponibilitat i capacitat màxima de cada espai.

La Piscina de Roses ha aprofitat el període d’aturada d’aquest espai a causa de la pandèmia per dur a terme diferents millores, com la substitució del revestiment del bany de vapor, el reforç de la desinfecció dels dos jacuzzis amb un equip de radiació UV per valorar-ne l’eficàcia i la substitució dels analitzadors dels jacuzzis per garantir al màxim la qualitat de l’aigua.

La regidora d’Esports i presidenta de Piscina de Roses, Verònica Medina, destaca que la piscina s'ha caracteritzat sempre pel seu caràcter de "multiesport i multiservei", oferint un ventall d'activitats i possibilitats a totes les persones que gaudeixen de la instal·lació. "La reobertura de la zona Spa millorada, reforça encara més el nostre compromís de brindar qualitat, benestar i salut", declara.