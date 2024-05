Detingut per segrestar una dona a casa seva a Pedralbes per robar-li 9.000 euros en joies

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de maig en el districte de Sant Martí de Barcelona a un home de 38 anys per suposadament segrestar una dona de 55 anys a casa seva a Pedralbes per robar-li joies i altres objectes de valor.

El passat 9 d'abril, agents de seguretat ciutadana de la comissaria de Les Corts van acudir alertats per una veïna d'aquest barri de Barcelona que els va explicar que havia estat segrestada. La van trobar amb erosions a la cara i altres parts del cos, un drap lligat al coll i una corda blanca tallada però lligada als canells.

Pis rebut en herència

La dona va explicar que havia rebut un pis en herència dels seus pares i que volia vendre'l. Per a això, va posar a la venda els mobles en una aplicació de compravenda i així la va contactar un home que anava a adquirir-los. El sospitós es va guanyar la confiança de la víctima i van acordar veure's en el domicili de Pedralbes el 9 d'abril per a recollir els mobles. Fins i tot, mentre esperaven el camió que s'havia d'emportar aquests objectes van decidir anar a menjar junts.

No obstant això, quan van tornar a l'habitatge, l'home li va dir a la víctima que altres persones l'havien ordenat que li fes mal i li robés les joies. El sospitós li va explicar que aquestes persones l'havien amenaçat de matar la seva parella si no feia el que li manaven. En aquest moment la víctima va intentar fugir, demanat auxili, però l'home la va agafar i la va emmordassar amb un drap negre que va treure de la seva motxilla i la va lligar les mans amb una corda que també portava.

Després va obligar la dona a dir-li on tenia els diners i les joies de la seva família. Com la dona patia per la seva vida li ho va explicar. D'aquesta manera el sospitós es va emportar dos rellotges valorats en 7.000 euros, una cadena d'or d'uns 1.500 euros, altres joies, un ordinador portàtil, dos canelobres i una glaçonera de plata. També li va treure a la dona el DNI, les claus de la casa i el telèfon mòbil i li va dir que si telefonava a la policia tornaria a fer-li mal.

Quan se'n va anar, la víctima va aconseguir deslligar-se i saltar del seu balcó al dels veïns per a demanar ajuda, ja que no tenia ni claus del pis ni telèfon. A partir de la declaració de la víctima i diverses indagacions, els agents van identificar al sospitós i el van detenir a casa seva el 7 de maig acusat dels delictes de robatori amb violència i detenció il·legal.