La vacunació contra la Covid-19 que s’ha desenvolupat fins ara al Molí de l’Anguila, com a punt de vacunació massiu, s’ha traslladat al CAP Josep Masdevall, per seguir arribant a la població que encara no està vacunada. «No estem tancant la vacunació sinó que hem entrat en una nova fase, hem tancat l’etapa més grossa on hi ha hagut més feina i hem hagut de fer un punt de vacunació massiva per poder vacunar una gran quantitat de gent cada dia. Ara el que farem és apropar-nos més a la població, anirem als ambulatoris i seguirem vacunant primeres i segones dosis» explica Alysson Goussenns, coordinadora de vacunació.

A Figueres s’han vacunat el 64,8% del total de la població, i s’han posat 106. 300 dosis des de que va començar la vacunació el mes de febrer març, al Jardí i a l’abril es va traslladar al Molí de l’Anguila per poder vacunar més gent. «Estem satisfets amb la població que hem vacunat, tot i que aquest mes de setembre hi ha hagut un descens, per això volem fer una crida a les persones que encara estan per vacunar, per assolir aquesta immunitat de grup. Evidentment cal seguir amb la protecció individual».

Goussenns, assenyala que sobretot «estem fent la crida a la gent de 12 a 40 anys tenint en compte que el sector on queda més gent per vacunar és el de la gent més jove, que és més reticent». Des de Salut s’espera no haver de tornar a obrir el punt al Molí de l’Anguila, però «ara estem fent les terceres dosis i com al principi es fa esglaoanadament. De moment només s’està vacunant a la gent que ha rebut un trasplantament d’òrgans o els pacients que tenen un tractament inmuno supressor i tenen les defenses baixes. Hi ha una part que es vacuna a l’Hospital i uns altres que els vacunem nosaltres».

A Figueres, des d’aquest dilluns, 4 d'octubre, la vacunació es fa al CAP Josep Masdevall. Les persones que s’hagin posat la primera dosi al Molí de l’Anguila i que tinguin pendent la segona, aquesta ja s’administrarà també en aquest Cap. Recomanem que es faci amb cita prèvia per poder saber quantes dosis posarem al dia, però es pot anar sense cita. L’horari de vacunació canviarà cada setmana, en funció de les vacunes disponibles i el mateix ambulatori s’encarregarà d’informar.