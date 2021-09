El Departament de Salut ha declarat que hi ha 51 hospitalitzats menys a causa de la Covid-19 en les darreres hores (887), mentre que els pacients crítics ingressats a les UCI baixen de 300, i passen de 316 a 297. En paral·lel, s'han notificat 943 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 899.193. L'Rt segueix a 0,75, i el risc de rebrot retrocedeix a 101 (-3). S'han notificat 44 nous morts en les últimes hores i el total de defuncions des de l'inici és de 23.655. El 3,58% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 146,04 a 141,43, mentre que a 7 dies baixa de 56,75 a 55,58.

El risc de rebrot era de 158 entre el 22 i el 28 d'agost i es queda a 101 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, continua a 0,75, un valor inferior al de la setmana anterior (0,81).La incidència a 7 dies és de 55,58 entre el 29 d'agost i el 4 de setembre, per sota dels 85,85 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 141,43 entre el 29 d'agost i el 4 de setembre, per sota dels 207,54 de l'interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, en el període entre el 29 d'agost i el 4 de setembre se n'han notificat 4.331, per sota de l'interval anterior, quan se'n van declarar 6.689.

Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 108.725 PCR i 45.854 tests d'antígens, dels quals el 3,58% ha donat positiu, inferior al valor de l'interval anterior (5,12%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 38,01 anys.Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 970.424 casos, dels quals 899.193 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, se n'han declarat 44 en les darreres hores, amb 23.655 defuncions des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 29 d'agost i el 4 de setembre s'han declarat 73 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 105. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 942 persones. La setmana del 22 al 28 d'agost n'hi havia 1.154.

Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 34.590 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 24 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.308. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.175 persones (+18).

52 pacients a les UCI menors de 50 anys (-5)

Pel que fa als pacients ingressats a les UCI, n'hi ha 52 de menys de 50 anys (-5) i 189 de més d'aquesta edat (-12). Hi ha 6 crítics de menys de 30 anys, dos menys que en l'anterior balanç. En concret, n'hi ha 5 d'entre 20 i 29 anys, cap d'entre 10 i 19 anys i 1 menor de 10 anys. A partir dels 30 anys, 13 tenen de 30 a 39 anys, 33 van dels 40 a als 49 anys, 54 tenen de 50 a 59 i 80 tenen de 60 a 69 anys. Hi ha 52 malalts crítics de 70 a 79 anys, 3 de 80 a 89 i cap de 90 anys o més.

Pel que fa a les dades d'ingressats generals, 650 tenen més de 50 anys i 157 són menors de 50. Un total de 32 tenen menys de 30 anys (-3). En concret, 20 tenen de 20 a 29 anys, 5 tenen de 10 a 19 anys i 7 tenen menys de 10 anys.

Pel que fa a la incidència acumulada a 7 dies per edats, la franja de 30 a 39 és la més afectada, amb 64 casos per cada 100.000 habitants, seguida de la de 20 a 29 anys, amb 63 casos per cada 100.000. Les següents franges més afectades són les de 0 a 9 i la de 10 a 19, amb 60 casos totes dues.

El 9% de les PCR o tests d'antígens surten positius en la franja de 0 a 9 anys i el 6% en la de 10 a 19 anys. En la de 20 a 29 i en la de 30 a 39, la positivitat es troba en el 3% i en el 4%, respectivament. En línies generals, la positivitat és del 4% entre els menors de 50 anys i del 3% entre els que en tenen 50 o més.

Regió de Girona: el risc de rebrot cau 9 punts (124)

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 98.258 (+107) i 102.404 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.244 persones, una més en les últimes hores.El risc de rebrot baixa 9 punts fins a 124, per sota dels 209 de la setmana del 22 al 28 d'agost. L'Rt baixa una centèsima, a 0,71, per sota del 0,83 de l'interval anterior. La incidència a 7 dies és de 68. El 4,63% de les proves que es fan surten positives. Actualment, hi ha 106 pacients ingressats (-2).

29.702 vacunes en les últimes hores i el 72,7% de la població amb la primera dosi

En les darreres 24 hores s'han administrat 29.702 noves dosis de la vacuna contra la covid-19. Des de l'inici de la campanya s'han posat 5.752.140 primeres dosis, 13.022 més respecte al balanç anterior, i 4.846.719 de segones, 16.680 més. La pauta completa la tenen 5.478.324 ciutadans, 21.176 més.

En percentatges, el 69,3% de la població de Catalunya ja té la pauta completa i el 72,7% la primera dosi. De la població major de 12 anys, la que es pot vacunar, el 77,6% ja té la pauta completa i el 81,4% té almenys la primera dosi.Per franges d'edat, tenen la primera dosi el 93,8% de les persones de 80 anys o més; el 93,4% de les de 70 a 79; el 90,5% de les de 66 a 69, el 89,1% de les de 60 a 65; el 86,9% de les de 50 a 59; el 82,7% de les de 45 a 49; el 78,3% de les de 40 a 44; el 71,2% de les de 35 a 39; el 63,6% de les de 30 a 34 anys; el 62,7% de les de 20 a 29 anys; el 72,6% de les de 16 a 19 anys, i el 62,5% de les de 12 a 15 anys.Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 93,2% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93% dels de 70 a 79 anys, el 88,7% dels de 66 a 69; el 87,6% dels de 60 a 65; el 85,7% dels de 50 a 59; el 81% dels de 45 a 49; el 75,7% dels de 40 a 44; el 66,4% dels de 35 a 39; el 57,8% dels de 30 a 34; el 56,4% dels de 20 a 29, el 64% dels de 16 a 19, i el 41,5% dels de 12 als 15 anys.