Denuncien el sabotatge a tres pous, a Castelló d'Empúries. / EMPORDÀ

Sabotatges i «sabotatges» amb cometes. Què vull dir? Fa poc hi ha hagut un sabotatge a tres pous d’aigua del Consorci d’Aigües Cosa Brava, a Castelló d’Empúries. Els motius dels sabotejadors, «protestar» per les mesures que ha dictat la Generalitat envers la sequera i, a la vegada, «protestar» perquè, segons ells, es prioritza el turisme amb aquestes mesures. Més enllà de la legitimitat, oportunitat i proporcionalitat de l’acció feta, crida l’atenció el nivell de resposta i denúncia que hi ha hagut a escala institucional, política, periodística i social. De baix perfil, vaja. No s’ha generat cap alarma social, comparat amb altres fets, que no sols no són sabotatge, sinó que poden anar en benefici de la salut ambiental de la població. El món al revés.

Certament, el president de la Diputació i un bon nombre d’alcaldes de la zona, s’han trobat i queixat per aquest sabotatge, però qui ho ha denunciat és el Consorci d’Aigües. Per altra banda, imaginem-nos, per un moment, si tots els sectors disconformes amb les polèmiques, sí, mesures de sequera, es posen a sabotejar instal·lacions, canonades, pous o dipòsits. Malament, oi? Però més malament si, per contrast, aquests mateixos col·lectius (anònims?), no protesten, ni es manifesten, ni denuncien sobre les causes hidrològiques i meteorològiques de la sequera i es limiten a queixar-se sobre les conseqüències. Però torno al fet que més crida l’atenció, el baix perfil, la poca alarma social que ha generat aquest sabotatge, quan a qui perjudica més és al gruix de la població que viu i treballa tot l’any a les localitats afectades.

Ja sabem que hi ha turisme, i a l’estiu massa, però sovint s’oblida la població local que, insisteixo, viu i treballa tot l’any aquí, a més de la gent gran. No veig que hagin sortit a alçar la veu referents ni de la societat civil ni entitats de renom de la comarca, a part dels partits polítics, que també han estat de baix perfil. Alguna cosa no quadra, alguns silencis són còmplices i la manca d’alarma social condemnant clarament els fets, és sospitosa, si més no sorprenent.

Per menys, per molt menys, es creen alarmes socials infundades a l’Empordà quan resulta que estem provocant que hi hagi més sequera de la que ja ens pertoca i, en canvi, un sabotatge de nivell com aquest, que pot pujar al milió d’euros!, amb impactes socials importants, està passant desapercebut. Haurà d’analitzar-se a fons aquest contrast, més enllà de la feina policial dels Mossos. Un contrast que s’accentua cada mes que passa i que denota una col·lisió d’interessos entre diferents sectors. Us imagineu a Barcelona, un sabotatge per valor d’un milió d’euros? Els cau el pèl.