Turismofília o innacció?

Turisme a Roses. / Visit Roses

Es parla molt i cada vegada es genera més alarma social amb la turismofòbia i el rebuig al turisme de masses. Com ve sent habitual es fan plataformes en contra. Ara bé, a l’hora d’actuar i exigir, també, mesures que generin una altra mena de política econòmica, productiva, industrial i d’habitatge, el que veiem és un buit i mirar cap a una altra banda. «Que inventen ellos» podríem dir.

Potser cal recordar que, a principis dels anys 60 (encara en el franquisme) a Catalunya, el 54% de l’ocupació procedia de la indústria. Avui, això és història o ciència-ficció, ja que estem en el 17% i continuem baixant.

No són poques les veus, que fa temps que estan advertint que això està portant al declivi de Catalunya i de molts municipis turístics.

És evident que això no només és producte d’una burgesia catalana que opta pels diners fàcils i ràpids, també d’una classe política que s’ha afegit a la mateixa dèria i que veu més rendibilitat «política» en el turisme. Però sobretot de la manca d’una política d’habitatge i industrial també, que ve de lluny i que respon a la típica dita de «la millor política industrial és no tenir-ne».

La típica llibertat de mercat que a Catalunya ven, malgrat les aparences i cridòries amb les estructures d’estat. Amb governs als quals els tremolen les cames a l’hora d’intervenir el mercat. Però que són els que hem triat per més que ara tinguem amnèsia quan es convoquen manifestacions en contra.

I si estiguéssim més a favor del lloguer social i assequible?, d’un parc municipal d’habitatge a cada localitat?, de cooperatives d’habitatge social fomentades per l’administració local via clàusules socials? En fi, hi ha moltes fórmules en les quals l’administració local, amb suport de la provincial, per alguna cosa ha de servir el «cash» de les Diputacions, i no diguem la Generalitat i l’Estat, podria estar fent als municipis turístics per evitar la gentrificació i l’allau de francesos comprant a dojo. No ha d’haver-hi límit? Ha de continuar l’expulsió de joves? I la promoció econòmica, que sembla més una promoció turística que altra cosa?

És la manca d’intervenció de l’administració, que ara veu com la llibertat de mercat ha escapat al seu control. De fet, fa anys que no està intervingut. Quasi no es fa promoció pública d’habitatge, el lloguer social és tan simbòlic que sembla almoina (un 1,7%, allà on n’hi ha!) i les plusvàlues del turisme en lloc de servir per equilibrar aquest desajust, es dediquen a competicions esportives, festivals, tiberis, concerts i nous espais lúdics per atraure més turisme. Fins i tot els fons Next Generation, no s’han utilitzat de forma intel·ligent, per generar de retruc ni indústria ni habitatge públic i social.