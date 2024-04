Amb Junts, descontrol total del padró de Figueres

Ambient comercial a Figueres. / Borja Balsera

No em vull ni imaginar què dirien els 15 regidors de dreta si... Doncs segons apunten informes tècnics del mateix Ajuntament és possible. En teoria, es va tancar l’any 2023 amb una població de 49.186 habitants, tot i que aquestes dades, segons els mateixos serveis tècnics, no tenien tota la fiabilitat possible atès que l’actual govern municipal va eliminar la figura de l’agent verificador responsable de garantir que les dades aportades per les persones que s’empadronen o es donen de baixa siguin certes.

Evidentment, i malgrat que l’alcalde i la regidora responsable van treure importància a l’assumpte en el passat plenari municipal, no només parlem de la reducció de la fiabilitat d’unes dades, sinó que afecta primer la credibilitat del mateix ajuntament i pot, a més, afectar a un bon nombre de serveis proporcionats per una administració pública.

El padró municipal és una eina fonamental pel bon funcionament de l’Ajuntament, ja que permet calcular despeses així com ingressos, preveure serveis per al futur i proporcionar-los en el present a partir també d’aportacions econòmiques d’altres administracions supramunicipals que, en cas d’errors de càlcul, o bé no abonarà prou diners o potser n’abonarà més del compte, havent de tornar-los posteriorment i provocant situacions de tensió financera a l’Ajuntament. La qüestió és molt més greu del que es pugui pensar.

La fiabilitat de les dades avala una bona gestió i unes dades dubtoses fan el mateix; sobretot quan tècnics experts avisen d’una situació anòmala sobre la qual no hi ha hagut voluntat política de resoldre. La figura de l’agent verificador es va implantar en el mandat 2019-2023 seguint les indicacions tècniques pel bon funcionament del servei. Com ho hem d’anomenar ara? Hem d’incidir amb tota la fermesa perquè es redreci la situació, és més, que es facin controls i que s’incrementin –si cal amb la Guàrdia Urbana– perquè la situació torni a la normalitat viscuda fins al maig de 2023.

No podem ni volem permetre que Figueres sigui sinònim de disbauxa i transmeti la imatge que és «can Seixanta» i es converteixi en la porta d’entrada a problemàtiques més grans per l’efecte crida que representa una deixadesa clara que, a més, ha estat advertida per escrit pel responsable de l’àrea d’estadística de l’Ajuntament de Figueres.