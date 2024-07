El nostre compromís amb la Guàrdia Urbana i la transparència política a Figueres

Escut de la Guàrdia Urbana de Figueres. / GU

Durant el meu mandat com a regidor de la Guàrdia Urbana, Figueres va experimentar diverses mobilitzacions d'aquest cos, motivades per reivindicacions salarials que, malauradament, superaven els límits legals. Aquestes protestes reflectien no només una aparent, però il·legítima, demanda per a millorar les condicions laborals, sinó també tensions polítiques que requereixen una anàlisi profunda.

Des de la meva perspectiva, la finalització abrupta de les mobilitzacions amb l'arribada del nou govern liderat per Junts per Figueres i Jordi Masquef, no ha significat cap millora substancial en les condicions de treball de la Guàrdia Urbana. Això planteja preguntes inquietants sobre el possible ús del cos de seguretat com a eina per desestabilitzar el nostre govern progressista i facilitar un canvi de poder.

A Figueres, una ciutat que estimo profundament, assegurar que els nostres serveis públics operin amb transparència, neutralitat i respecte a la llei és un pilar fonamental. Com a polític, el meu compromís amb els figuerencs i les figuerenques sempre ha estat clar: garantir que la Guàrdia Urbana i altres serveis públics no siguin instrumentalitzats per cap agenda política. La nostra ciutat mereix un govern que mantingui la seva administració lliure de manipulacions polítiques.

És essencial, doncs, que fomentem un diàleg obert i honest sobre la funció de la Guàrdia Urbana dins la nostra societat. Les decisions que prenem avui determinaran el futur de Figueres, i és important que aquestes es prenguin amb un sentit d’integritat política. No ens podem permetre que la seguretat a la nostra ciutat es vegi compromesa per interessos polítics.

Com sempre, estic compromès a servir Figueres amb transparència i dedicació, assegurant-me que cada acció que prenem reforci la confiança política i el respecte mutu, no com va passar fa un parell d’anys per part de l’aleshores oposició, que avui ens governa. Això és el que sempre he defensat i continuaré defensant, perquè crec en una Figueres millor per a tothom.