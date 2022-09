Una Figueres que millora

Començo aquest article afirmant que la ciutat no està malament, com alguns diuen, i que ja és hora que comencem a valorar el que funciona. Que Figueres està bé, que les dades econòmiques i socials són bones i, sobretot, millors del que alguns es pensen.

Figueres és un referent econòmic en turisme i en comerç i, sobretot, és la capital de la comarca i n’exerceix: és «la ciutat de l’Empordà». Les dades són objectives: vam iniciar el mandat amb una taxa d’atur del 15,66% i ara és del 10,70%. En el darrer any, l’atur s’ha reduït un 34%, i avui hi ha 1.130 persones més treballant que l’agost del 2019. Continuem liderant Catalunya en densitat comercial amb 16,87 comerços per cada 1.000 habitants. També en metres quadrats dedicats al comerç. Tenim importants inversions a la ciutat de centres comercials, per exemple, el nou Lidl al sud-oest de la ciutat juntament amb altres projectes que veuran la llum en aquesta zona. També hi ha nous projectes al nord de la ciutat, que ben aviat seran realitat. Al centre Carrefour s’hi han afegit franquícies de renom com Sprinter, Action, Kiwoco, KFC... i aquest any hem concedit 126 llicències d’obertura de negocis. A més, la majoria de locals del centre ja tornen a estar en funcionament.

Pel que fa al turisme, Figueres està destacant després de la creació de la Regidoria de Turisme, i l’assignació d’un pressupost adequat per a la promoció de la ciutat. Resulta increïble que fins que els socialistes no vam proposar la creació de la regidoria, aquesta no existís. La realitat es resumeix en el fet que és difícil trobar taula en un restaurant del centre un dissabte o un divendres, si no reserves. Hem tingut ocupacions del 75% el juliol i d’un 90% a l’agost; avui dia hi ha una important oferta de pisos turístics i hi ha hotels que havien esdevingut obsolets que es renoven, com el President, o d’altres que obren, com properament ho farà l’antiga Casa Fages a la Rambla. Des de la regidoria hem editat Figueres Meeting Point, una guia que explica tot el que es pot fer a Figueres i comarca. Tots els nostres visitants la tenen a disposició en paper o virtual. Estem explorant noves vies com el turisme de bicicleta, tan rellevant a Girona o Mallorca, i ben aviat iniciarem una campanya específica.

A més, estem potenciant el turisme de shopping, ja que una bona part del comprador/a de la ciutat són turistes i això ens dona un avantatge competitiu respecte d’altres ciutats comercials. Estem aconseguint que els visitants del Museu Dalí gastin a la ciutat.

Vull destacar també les empreses logístiques i industrials, com Amazon, o Gosbi, Grapat o el grup Peralada, que estan invertint en llocs de treball a la nostra àrea urbana. Cada dia tenim més treballadors que surten de Figueres per anar a treballar a l’entorn industrial i logístic. Al Logis Empordà ja no hi queden parcel·les disponibles; això comportarà molts nous llocs de treball industrial i logístic als propers mesos.

Un altre tema important són les llicències d’obres: a Figueres es rehabilita molt i es construeix de nou. Les façanes a la ciutat s’estan renovant amb el suport de l’Ajuntament, que ha concedit aquest mandat fins a 600.000,00 euros en subvencions per a la rehabilitació de façanes i accessibilitat. A més, som l’ajuntament de Catalunya que més de pressa tramita les llicències d’obra.

Aquestes dades demostren que anem bé, que tenim encara molta feina, però que la ciutat genera oportunitats. És important valorar el que tenim entre mans, veure que tenim més oportunitats que altres ciutats i aprendre a no malparlar de la ciutat. La crítica política a un govern és bona perquè esperona, però la crítica a la ciutat o la transmissió d’informació enganyosa és molt perjudicial per a tothom.