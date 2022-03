Ens estem acostant al tercer any de mandat del Govern Republicà i de Progrés a Figueres, que es va constituir el 2019 després del desgavell que suposà tenir una minoria de 5 regidors de dretes al capdavant de la ciutat. Es comencen a veure resultats i no tinc cap dubte que aquest any 2022 serà el de l’eclosió del canvi que vam prometre. Confesso que, com esperava, el més difícil i tediós ha estat posar en marxa la maquinària administrativa i tècnica del nostre Ajuntament, que estava molt desfasada i, sobretot, poc atesa. Ha calgut contractar juristes, arquitectes, aparelladors, guàrdies i, sobretot, intentar, i encara no estem, dotar i organitzar les àrees de contractació i de recursos humans. Encara ara, la problemàtica del nostre Ajuntament rau més en una endèmica incapacitat de gastar i, per tant, d’executar les millores necessàries a la ciutat, que no en una manca de diners. És per això que cal tenir adequada la plantilla de l’Ajuntament al que necessita la ciutat.

El treball dona fruits quan es fa, com ara, pensant a mitjà i llarg termini, pretenent posar la ciutat al dia, fent carrers nous, posant nou enllumenat, refent el Museu de l’Empordà, adequant les instal·lacions esportives, tenint la ciutat neta, plantejant una temporada de cultura ambiciosa, creant infraestructures com la Casa dels animals i treballant per assegurar el correcte benestar de les colònies ferals. Quan només es pensa a curt termini, en els anuncis buits i en les xarxes, res funciona. Tinc una llarga experiència al consistori, 4 anys de govern quan vaig arribar, molts a l’oposició, amb alguna esporàdica presència al govern i per això sé que la direcció adequada és la de planificar i executar. En són bons exemples la inversió anual de 450.000 € en enllumenat o el fet de dotar la ciutat d’un bon servei de neteja amb un desplegament progressiu. N’és un mal exemple vendre fum, com un pavelló impagable per la nostra ciutat. Tinc molt clar que anem en la direcció adequada, que quan es treballa i s’organitza com ara, les coses funcionen; en definitiva, així es veu que, com diu el meu admirat Harvey Specter, «només al diccionari l’èxit va abans que el treball».