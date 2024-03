El riure es contagia, la qual cosa és positiva. / Freepik

Estem impressionats o, millor dit, preocupats, pels contagis. Sempre hi hem estat un xic, però d’ençà de la pandèmia sembla que estem més sensibles a la idea de caure malalts per culpa d’algú altre que per desgràcia ha emmalaltit, i, instintivament, procurem distàncies, sobretot en moments de "passes", com acostuma a ser el temps de traspàs de l’hivern —si d’això que hem tingut aquest any en podem dir hivern— cap a la primavera, amb el març canviant ("març, marçot, mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot") que ens porta de la fred a la calor en poques hores per tornar-nos aviat a la fred.

I ens oblidem que som animals socials, que vivim en comunitat, que no és aïllant-nos que ens protegim (llevat que tinguem alguna patologia que ho faci necessari) sinó menjant bé, dormint bé i tenint una vida activa, sana, alegre i feliç, fets tots aquests que enforteixen el nostre sistema immunitari.

Però davant les pors als contagis a les malalties, ens oblidem que també hi ha una altra classe de contagis, que no només són bons, sinó també recomanable. Per exemple, el riure es contagia, i força. I també es contagia l’alegria, i la felicitat. I aquestes tres coses, riure, alegria i felicitat, són uns potents antídots per no pillar qualsevol refredat o virus imprudent que vulgui acostar-se.

No obstant això, ens han inculcat la seriositat en extrem, i se’ns fa difícil riure, fins i tot ens costa riure’ns de nosaltres mateixos, cosa més que sana per comprendre la ridiculesa de moltes situacions a les quals ens trobem involucrats, sovint sense ser-ne massa conscients.

Sobre el riure, diu la Viquipèdia: "...Com que és un acte que allibera endorfina es creu que riure i tenir humor és beneficiós per a la salut. Sigmund Freud afirmava que allibera energia psíquica i que, per tant, té una funció d’equilibri mental per a la persona. Segons un estudi de la universitat de Basilea, riure amb freqüència ajuda a reduir els nivells d’estrès".

Doncs ara que –malgrat la falta de pluja– la natura explota amb gran bellesa, alegrem-nos, siguem feliços, riem!