D’ídols i déus

Aquesta societat moderna s’ha carregat els déus religiosos, uns déus que, normalment i al llarg de la història, han estat manipulats per organitzacions que els utilitzaven (algunes encara ho fan) per a interessos allunyats del que podríem entendre per religió. Però aquesta societat, tan moderna, tan «intel·lectual», tan materialista, no ha sabut prescindir de tenir referents en què emmirallar-se, i n’ha creat de nous.

I contínuament s’han creat nous déus, o millor, nous ídols. I s’ha fet a partir d’habilitats diverses o de cànons de bellesa. S’ha elevat als altars a líders polítics, esportistes, actrius, actors, “influencers”... I per a fer-ho, la base, el barem amb què s’ha mesurat al possible candidat o candidata ha sigut la fama, el prestigi, la riquesa...

Però aquest absurd costum de mirar més a fora que a dins que tenim la majoria dels humans, fa que el sistema capitalista, en què estem immersos, aprofiti aquesta tendència per enllaminir-nos amb anuncis on la imatge, el que ens presenten, són aquestes realitats utòpiques amb les quals –ens diuen- aconseguiríem ser feliços.

De seguida, però, en crear un d’aquests déus de peus de fang, sorgeixen alguns problemes. Un d’ells pot ser l’enveja, que aboca a desitjar el mateix que tenen les persones idealitzades (grans cases, grans cotxes, bonics vestits, un cos “perfecte”, etc.) i això pot provocar insatisfacció amb la realitat en la qual una persona es troba. I no perquè aquesta realitat sigui terriblement insuportable, sinó perquè, en comparar-la, s’hi torna.

I aquí ve un dels altres problemes que poden sorgir: la frustració. Primer perquè potser no podem accedir al que ens mostren, però normalment és perquè un cop aconseguit allò que ens volen vendre, constatem que no som pas més feliços i que segurament som una mica més pobres.