FASTT-ivals

Actuació inaugural del Fastt 2022. / Fastt

Encetem l’estiu i, com els bolets a la tardor (si plou), els festivals comencen a sorgir arreu.

Peralada, Cadaqués, Vilabertran... Després s’hi van anar afegint d’altres poblacions: Roses, l’Escala, Castelló, Llançà... De primer van ser els festivals pensats, bàsicament, per entretenir les nits dels estiuejants, i especialment els benestants de les grans ciutats, acostumats a espectacle de «qualitat». Però, de mica en mica, aquesta idea de passar una estona a la fresca tot gaudint d’un bon programa cultural, s’ha anat escampant arreu. Llavors, conscients que no hi ha ciutadans de primera, ni de segona, ni tampoc de tercera, han sorgit iniciatives, moltes vegades de persones inquietes o de grups implicats en una cultura propera però de gran qualitat, que estan omplint les nits d’estiu. Així tenim el FASTT (festival d’arts escèniques al territori) que porta actuacions de petit format i de gran qualitat a micropobles empordanesos. Aquest any ja són 12 municipis que rebran aquestes representacions amb la particularitat que el festival compta també amb la participació activa de veïns i veïnes d’aquests pobles. S’inaugura aquest 29 de juny a Sant Climent de Sescebes i acabarà a Agullana el 28 de juliol havent passat per Vilaür, Pont de Molins, Vilamacolum, Garrigàs, Vilanant, Rabós, Siurana, Sant Mori i Ordis.

Però hi ha altres festivals que recorren la geografia dels petits municipis. Un és Itinera, festival de música de petit format, a tot Catalunya, de l’1 de juny al 31 d’octubre, i que aquest any ha incorporat músics que viuen en aquests petits nuclis. I encara un altre a terres gironines, el cicle de cinema Transhumant, que porta pel·lícules amb valors en llocs on no hi ha sales de cinema comercial. Conclusió: No fa falta viure a ciutat ni haver-hi d’anar per poder gaudir de bona música, bon teatre i bon cinema.