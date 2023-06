El restaurant l’Escala Park Palm Beach, situat a primera línia de mar a la platja de Riells, ofereix unes vistes espectaculars del golf de Roses, que forma part del Club de les Badies més Belles del Món. Però el més destacable és la seva cuina de mercat, en la qual podreu trobar des d’una graellada de peix, fins a una caldereta de llamàntol o un peix al forn, sense oblidar les seves tapes i les postres de la casa, tot plegat maridat amb una variada carta de vins i altres begudes.

Terrassa amb vistes

La seva terrassa és un oasi que permet gaudir de la proximitat de la mar i de les bones vistes que ofereix amb un paisatge idíl·lic i típic empordanès. El restaurant també disposa d’una acollidora sala interior, que permet celebrar-hi qualsevol mena d’àpat. El menjador va ser totalment renovat, recentment.

L’Escala Park també és un espai ideal per a celebrar-hi la revetlla de Sant Joan amb el seu menú de 49 euros. «Aquest és l’únic dia que fem un menú a preu tancat, perquè per als nostres clients és una diada especial», expliquen els responsables de l’establiment.

El restaurant compta amb un equip de professionals que sempre us atendrà de la millor manera perquè us sentiu com a casa. A més a més, coneixen molt bé el seu ofici i això és sinònim de qualitat. Així, el bon menjar i el bon servei faran inoblidable l’estada.

Restaurant emblemàtic

Per altra banda, l’establiment és un dels llocs emblemàtics del passeig perquè va obrir les portes un llunyà 1975 i ara fa uns quinze anys va canviar de direcció. Però sense perdre l’essència d’una proposta marinera molt arrelada al municipi i a la comarca.