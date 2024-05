Els millors plans pel cap de setmana del 25 i 26 de maig a l'Alt Empordà

Ja és aquí el cap de setmana i a l'Alt Empordà arriba carregat d'activitats: la Fira de la Cirera de Llers, l'Exposició de Flors Silvestres de Bàscara, la Fira de la Gent Gran de Figueres... Us proposem els millors plans per aquest dissabte i diumenge a la comarca.

Aquest cap de setmana del 25 i 26 de maig té lloc la desena edició de la Fira de la Gent Gran de Figueres . Durant tot el cap de setmana, s’han organitzat diferents activitats amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i els drets de les persones grans. Les activitats de dissabte es concentraran a la Rambla durant tot el dia. Diumenge els actes seguiran a la plaça Catalunya , on també hi haurà concert i ball amb l’orquestra Costa Brava.

Fira de la Cirera de Llers

Quan? Diumenge 26 de maig, tot el dia

Diumenge 26 de maig, tot el dia On? Diversos espais

Llers celebra aquest diumenge 26 de maig la tradicional Fira de la Cirera reconvertida, ara, en la 29a Fira de la Cirera, Producte Local i Tradicions. Durant molts anys aquesta proposta havia estat organitzada per l’associació Amics de Llers Cultura i Esbarjo, tasca que ha assumit ara l’Ajuntament amb la voluntat de no perdre-la. En aquesta edició renovada de la fira de Llers, els visitants podran comprar cirera conreada per productors locals, que disposaran de parada pròpia, i també altres productes de proximitat de petits productors locals i de la comarca. A més, podran gaudir amb actuacions de música i activitats tradicionals, espectacles per a totes les edats, i també propostes lúdiques i culturals que han preparat diferents entitats i associacions del poble. Entre aquestes, no faltarà la novena trobada de gegants, portes obertes al pàdel, jocs de patinatge i de bitlles catalanes, partides simultànies d’escacs, taller de cançons tradicionals o animació itinerant amb globoflèxia, entre altres.