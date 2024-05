El món del llibre vertebra la 33a. Exposició de Flors Silvestres de Bàscara

Bàscara s’omplirà dels colors de la primavera aquest diumenge gràcies a la celebració de la Fira i Exposició de Flors Silvestres, una singular proposta que, en aquesta 33a edició, pren com a fil conductor el món dels llibres. Així, no només es presentarà, a la plaça de l’Ajuntament, un llibre gegant amb contes fets pels infants de l’escola Joan Reglà, que també els llegiran, i il·lustracions de creadors locals, sinó que s’estrenarà un apartat de fira, a la zona de la muralla i enmig de l’itinerari de flors, amb parades vinculades al món de silvestre i els llibres.

Eva Escofet és una de les nou integrants de la Comissió de Flors Silvestres de Bàscara que, amb el suport de l’Ajuntament, tiren endavant aquesta iniciativa que, els últims anys, han renovat agafant molta volada. Ho fan, admet, amb ganes i energia tot i que no amaga com els agradaria, a curt termini, ampliar la proposta a tot el cap de setmana, cosa que també els hi han sol·licitat. Enguany, però encara es concentra en un sol dia, diumenge, una jornada en la qual els visitants podran recórrer, a partir de les onze del matí, aquest magnífic itinerari floral que començarà a prendre forma, pels carrers del nucli històric, just quan comenci a despuntar el dia.

Una instal·lació, l'any passat, a Bàscara. / Cedida per la Comissió de Flors Silvestres de Bàscara

L’activitat de la fira i exposició, però començarà entre dijous i divendres amb la recollida de la flor silvestre. «La sequera, imagino, ens afectarà amb la venda de flors i condicionarà el tipus de flor que trobarem. De flor n’hi haurà a l’haver plogut, però potser no tota la que voldrem. Anem amb compte amb la que agafem i tota la flor la utilitzem», explica Eva Escofet. El radi d’acció per aconseguir-la no es limita al municipi sinó que van força més enllà, camps de diferents pobles, arribant fins a Girona o l’Escala, espais que ja coneixen bé. Han de tenir en compte i estar alerta que les màquines de segar no hagin passat abans i els deixin sense la flor que esperaven trobar.

Serà diumenge, entre les vuit i les deu del matí, quan aniran recollint tots els rams i treballs de flors silvestres creats pels participants. Fins fa pocs anys, aquesta proposta estava restringida només als veïns de Bàscara i prenia forma de concurs exposant-se a la Sala Municipal. L’obertura a tothom i la transformació del concurs en exposició al carrer fa dos anys, quan la nova comissió va prendre el relleu, ha permès revitalitzar la proposta. Cal dir, a més, que tots els participants reben una flor i un obsequi.

L’itinerari de flors començarà a la plaça de l’Ajuntament i resseguirà diferents carrers. Una de les parades obligades serà la Sala on s’exhibirà l’exposició fotogràfica Bells boscos vells de Pep Sau. A més, a les dotze es farà la xerrada Boscos, ahir i avui amb Joan Montserrat de l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa. La Fira i Exposició també inclourà tallers. A les nou del matí, un de mandala floral, que compta amb el suport dels usuaris de la llar del jubilat; a les deu, de bàlsam de calèndula amb Alícia Herrera i, una hora més tard, de batuts, patés i condiments amb Pilar Martínez de l’associació de milfulles. També s’ha inclòs en el programa un vermut musical amenitzat amb el guitarrista i cantant Norfeu i, per primer cop, una audició de sardanes amb la cobla Cervianenca. Eva Escofet destaca d’enguany la bona predisposició dels voluntaris que s’han sumat i que els estan ajudant en diferents apartats creatius.