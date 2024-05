La Fira de la Gent Gran de Figueres fomentarà l’envelliment actiu i els seus drets

Aquest cap de setmana del 25 i 26 de maig té lloc la desena edició de la Fira de la Gent Gran de Figueres. Durant tot el cap de setmana, s’han organitzat diferents activitats amb l’objectiu de fomentar l’envelliment actiu i els drets de les persones grans.

Les regidores Carme Martínez i Pilar Sánchez han explicat que amb aquesta fira es vol dotar la ciutat d’un espai on es posin en comú totes les entitats relacionades amb la gent gran, per tal que cadascuna d’elles tingui coneixement mutu de la feina i les activitats realitzades per les altres, així com possibilitar que la gent gran mostri a la resta de la ciutadania les múltiples activitats que aquest col·lectiu realitza durant l’any. Enguany hi participaran 35 entitats, grups o associacions. El Consell Municipal de la Gent Gran ha estat l’encarregat d’escollir el cartell, l’orquestra i les activitats que s’han programat.

Les activitats de dissabte es concentraran a la Rambla durant tot el dia. A les sis de la tarda, hi haurà la Festa Fira Gran, amb la participació del Grup de ball en línia de l’Associació Gent Gran Figueres i el grup de ball en línia de l’Associació Clau de Sol de Vilafant, Colla Dolça Tardor, Ballet Figueres, Grup ONA, Esbart Nova Dansa, Coral Polifònica, Zumba Chic, Esbart Dansaire Coral de l’Erato, Aires de mi Tierra i Joan Tomàs, i escola de Dansa Carme Trèmols. Diumenge els actes seguiran a la plaça Catalunya, on també hi haurà concert i ball amb l’orquestra Costa Brava.