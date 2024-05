Els Amics dels Aiguamolls de l'Empordà celebren un cap de setmana per a recordar els 40 anys del Parc Natural

L'Apnae, l'associació dels Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, celebra aquest cap de setmana del 25 i 26 de maig dues jornades dedicades a les persones associades a l'entitat i a tots aquells que estimen el territori. El plat fort del programa té lloc, aquest dissabte a dos quarts de vuit de la tarda, al Cercle Sport de Figueres, on l'ornitòleg i primer director de l'espai natural, Jordi Sargatal, ofereix la conferència "De la Campanya de Defensa als 40 anys del Parc i línies de futur".

Activitats diverses

El cap de setmana festiu començarà al matí amb un 0rnitocaiac al Tram Baix del riu Fluvià, guiat per Sílvia Mayné de l'Apnae i Pau Calero de l'empresa SK Kayak (activitat de pagament).

La festa continua diumenge al Càmping castell Mar de Castelló d'Empúries. L'Apnae tindrà paradeta on els socis podran recollir el seu exemplar d'El Bruel d'estiu i l'obsequi d'aquest any durant tot el matí. A les nou començarà una excursió als Estanys del Matà, guiada per Jordi Sargatal, des de l'aparcament d'aquest espai (entrada del Càmping Almatà). L'Activitat gratuïta i oberta a tothom. No és necessària inscripció.

En el Càmping Castell Mar, d'onze a una, es fa un taller de fabricació de caixes niu per a òlibes, conduït per Guillem Arrufat, del Projecte Òliba. Al migdia és prevista la celebració del dinar festiu amb el lliurament de pins a les sòcies i socis de més de 25 anys d'antiguitat. Havent dinat es fa un Concurs d'identificació d'ocells i el lliurament de premis.