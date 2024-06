Gala i l'alta costura: segona temporada de l'exposició centrada en la moda i la musa de Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí i La Roca Village continuen rellegint la figura de Gala, coincidint amb els 130 anys del seu naixement, a través d'un nou discurs cosit amb el teixit de la moda. I ho fan, com si d'una desfilada es tractés, amb l'exposició que s'endinsa al seu armari personal i que se subdivideix en tres temporades.

Ara, un cop tancada la col·lecció primavera-estiu, el castell de Púbol obre al públic la segona part de la mostra. Aquesta, centrada en peces d'alta costura. S'ha escollit una selecció de vuit peces -la majoria, vestits- signats per grans dissenyadors com Dior, Schiaparelli, Balenciaga o Dessès. Però també peces sense etiqueta, que la mateixa Gala va retallar, i que reflecteixen com més enllà de les tendències estilístiques, ella va forjar-se una personalitat única i un estil genuí.

"Presentem una Gala amb glamur, però també independent i lliure", subratlla la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer. "I al mateix temps, l'artesania, la tradició, l'exclusivitat i la innovació que representa l'alta costura ens permet connectar també amb la manera com Dalí entenia la seva pintura, sempre a la recerca de l'obra mestra", afegeix.

L'exposició temporal també s'endinsa en la manera com Gala va lluir cadascuna de les diferents creacions. Perquè com concreta Aguer, l'esposa de Dalí "interactuava" amb el seu vestuari. Bé fos per construir la seva pròpia identitat -el vestit, aquí, és un vehicle d'expressió-, bé fos per fer-lo servir com una cuirassa d'autoprotecció o, també, com a publicitat de l'obra del geni empordanès.

I la selecció d'alta costura que s'exposa al castell de Púbol permet, precisament, endinsar-se en aquesta personalitat polièdrica de Gala. I redescobrir, a través de les diferents creacions dels dissenyadors, de quina manera Gala la projectava a l'exterior, escollint acuradament tant el vestuari com els complements que es posava per a les diferents ocasions.

L'exposició que explora la relació de Gala amb l'alta costura al castell de Púbol. / Xavier Pi

Del vermell mediàtic a la litografia

"Ella se serveix de la moda com a mitjà d'autodescobriment i la fa servir per construir-se una identitat mediàtica", explica una de les comissàries de l'exposició i coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, Bea Crespo. I com a exemple, Crespo esmenta el vestit drapejat vermell que Jean Dessès va crear-li el 1956, i que Gala va lluir durant el rodatge duna pel·lícula biogràfica sobre Dalí, "presentant-se com una escultura grega i reforçant aquesta connexió amb l'antiguitat amb un collaret daurat".

Vermell també és l'Abric Sant-Ouen que forma part de la col·lecció primavera-estiu del 1949 de Christian Dior, i que posteriorment Gala va adaptar a la seva figura. "Vol fer-se seves les peces que llueix, i com que també té ànima creativa, les modifica", concreta Crespo. En aquesta ocasió, substituint part del disseny original (de cintura d'abella) per un tancament que li permetia portar la peça "amb més comoditat".

L'exposició també inclou un vestit icònic amb el qual la musa va lluir part de les creacions del geni empordanès damunt la pròpia pell. Al vestit amb l'estampat dalinià de rajols que es va poder veure a la primera part de la mostra, ara se n'hi afegeix un altre: un conjunt de còctel del 1959, firmat pel dissenyador francès Jean Dessès, fet amb un estampat a partir d'una litografia de Dalí sobre 'El Quixot'. "Partint d'aquests dibuixos, ella mateixa va fer una petició especial a Dessès; i aquesta també és l'essència de l'alta costura, la de peces úniques fetes a mida a partir d'un determinat ritual que combina artesania i exclusivitat", concreta l'altra comissària de l'exposició i directora de continguts de La Roca Village, Noelia Collado.

És un vestit que representa una lluita clàssica entre muses i forces obscures, i que a la falda llueix la signatura de Dalí. Gala va portar-lo, per exemple, amb motiu d'una visita a Brussel·les l'any 1962. "Aquí la intenció és clara, perquè aquest vestit coincideix amb un moment en què Salvador Dalí es presenta com l'ambaixador de la cultura espanyola; i l'obra de Cervantes és, precisament, clau en la història de la literatura espanyola", afirma Bea Crespo.

Detall d'alguns dels vestits d'alta costura de Gala que es poden veure a l'exposició al castell de Púbol. / Xavier Pi

De París a Amèrica

En paral·lel, les vuit peces d'alta costura que s'exposen també permeten fer un recorregut per part de la vida de Dalí i Gala. Des d'aquell París dels anys 30, on els 'couturiers' es mouen pels mateixos cercles que intel·lectuals, artistes i arquitectes -i on un jove Dior es va aventurar a ser galerista exposant obra de Dalí- fins a l'etapa americana, on Gala va mudar del dandisme als nous 'looks' del dissenyador francès.

"La seva és una història que transita entre l'art i la moda", concreta Collado. I Gala va demostrar-ho, precisament, quan a París va preferir deixar de banda la sobrietat de Coco Chanel, tot i preferir-la, i apostar per "l'excentricitat de Schiaparelli per fer publicitat de la col·laboració de Dalí amb la dissenyadora italiana".

El segon capítol de l'exposició temporal 'El despertar del mite: Gala Dalí' es podrà veure a partir d'aquest dimarts al castell de Púbol fins al 22 de setembre. A partir d'aleshores, la mostra es prepararà per acollida la tercera temporada, la col·lecció centrada en la tardor-hivern.

El projecte conjunt entre la Fundació Gala-Salvador Dalí i La Roca Village, dins la voluntat de redescobrir Gala, també es complementa amb creacions contemporànies. Les signen el fotògraf Jordi Bernadó, que complementa l'exposició amb diferents instantànies dels vestits emmarcats per l'univers dalinià, i l'artista Carla Fuentes, que ha decorat diverses façanes de La Roca Village amb una nova mirada actualitzada i desenfadada de la musa de Dalí.

L'exposició temporal al castell de Púbol també té la seva derivada interactiva. Així, a la secció web de la Fundació Dalí es poden visitar els models en 3D dels diferents vestits (que permeten visionar-los en tot el seu volum i des de diferents perspectives).