Vox exhibeix el suport de Le Pen: “Si guanya, França serà implacable contra Puigdemont”

El partit de Santiago Abascal va treure pit per les paraules de Marine Le Pen en una entrevista en El Periódico de España en la qual la líder d'Agrupación Nacional (el partit favorit per guanyar les legislatives que se celebraran a finals de mes) defineix Carles Puigdemont com un delinqüent. José Antonio Fúster, el portaveu de Vox, va assegurar que "és exactament això" i va fer valdre l'afirmació de la dirigent francesa sobre que "si guanya les eleccions, serà implacable amb la situació a França".

Per Fúster aquest suport de Le Pen -que a l'entrevista afirma que "si fos espanyola, lluitaria amb Vox contra el Govern socialista extremista"- és "fruit de l'acció internacional" que Santiago Abascal "fa molt de temps que treballa" i que va culminar fa unes setmanes amb el conclave de Vistalegre, al districte de Carabanchel, on es van donar cita tots els grans líders de l'extrema dreta a Europa i en part del planeta. Le Pen va anar en persona com l'argentí Javier Milei. La italiana Giorgia Meloni va entrar a través d'una videotrucada, però no va escatimar el suport a Abascal.

A Vox consideren a més que van actuar com a “cola d'enganxar” de totes aquestes formacions que, en realitat, tenen moltíssimes diferències entre si. Però al nucli dur d'Abascal recalquen “l'avenç que suposa” que Le Pen i Meloni coincidissin en aquest acte.

“Aquest és el camí i agraïm a la nostra aliada aquestes paraules, que deixen clar el fruit de la nostra acció internacional”, va repetir Fúster. Le Pen assegura en la conversa amb aquest diari que “la situació és vergonyosa i humilia a França” en referència al fet que Puigdemont, fugit de la justícia, estigui instal·lat al seu país, i assegura que França “serveix, una vegada més, de lloc de referència per als criminals”.

“Puc dir-li que, si guanyem les eleccions, aquesta situació no durarà gaire. Serem implacables amb tots aquells que ataquin les institucions legítimes del seu país, especialment si són països amics i socis”, conclou la dirigent francesa.