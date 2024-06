L'aparcament de la Gola ha estat l’escenari, aquest cap de setmana, d’una nova edició de l’Street Food de Llançà. La cita de tapes, vins, cerveses, copes i música va atraure centenars de persones per a degustar les propostes gastronòmiques d’una dotzena d’establiments i de vuit cellers de la DO Empordà i la Cervesa de Roses. L'esdeveniment ha estat organitzat per l'Ajuntament de Llançà i l'Associació de Comerciants. Les actuacions musicals han anat a càrrec de Coventons Trio, PInochio i DJ Office.